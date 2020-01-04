菁英盃　蘇沙入波！傑志1比0挫標準流浪

「菁英盃」周六（4日）假大埔運動場上演的A組賽事，傑志憑着蘇沙射入全場唯一入球，以1比0小勝標準流浪，全取3分。

「藍鳥」於上半場佔較多攻勢，開賽僅11分鐘便由蘇沙接應鞠盈智傳送，於左路禁區施射地波入網，為傑志先開紀錄。落後一球的流浪及後戰至23分鐘則把握對手角球攻勢，由歐陽耀冲策劃反擊，惟他最後於左路推順半傳半射無功而還，之後25分鐘更有林學曦門前連續兩次攻門，則先後被敵衞及門將郭劍橋擋出。傑志於上半場尾段再有入球機會，32分鐘先有蘇沙接應鄭展龍傳送，於禁區內起腳被盧兆崎擋出，35分鐘鞠盈智左路角球傳予黃洋卻告頂高，「藍鳥」半場領先一球入更衣室。

流浪於換邊後仍不乏攻勢，戰至56分鐘有林學曦接應左路傳送，於禁區內控定起腳僅告斜出。傑志則於58分鐘有蘇沙接應左路角球跳頂高出，在2分鐘後巴拉克於禁區內搏得12碼機會，由洛迪古斯操刀卻被盧兆崎捉到路橫身接實。於上半場取得入球的蘇沙，及後先於81分鐘禁區內起腳出界，戰至89分鐘再有一記右路傳中中楣，再加上洛迪古斯於補時階段近射被盧兆崎救出，最終傑志保住1比0的勝局至完場，全取3分。