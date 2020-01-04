港超聯　黃洋250︰好似四大天王咁！

周六（4日）於大埔運動場上演標準流浪對傑志的「菁英盃」A組賽事，是「藍鳥」隊長黃洋為球會第250場上陣的一仗，成為球會繼盧均宜、王振鵬及林嘉緯後，第4位取得此成就的球員。為紀念黃洋達成「250」的里程碑，傑志於賽後安排副會長譚偉棠及主席馮泳勤向他致送紀念品及紀念球衣。

「大哥」賽後分享感受時表示，除感謝會長伍健及總監朱志光給予他機會及信任，以及曾幫助過他的盧均宜、林嘉緯及朱兆基等歷代傑志隊長外，亦多謝球迷及球會職員多年來的支持，並期望能夠在不久將來能夠看見有第5、6、7、8位球員達到此成就。

出身於上海申花青年軍的黃洋，曾因為未能得到提升上一隊的機會而放棄足球，輾轉間因來港讀書代表理大校隊上陣而獲傑志垂青，笑言能夠成為傑志「四大天王」之一的他，更認為自己的足球生涯已無遺撼︰「今日好彩我哋贏波，雖然係踢得唔好，但係自己都好鼓舞，最後個儀式大家都好開心。咁多年嚟自己真係賺咗，由原本放棄足球，到從新踢職業足球，每次都係一個好大嘅挑戰，可以同英超班霸踢友誼賽、香港隊國際賽、亞洲盃同世界盃嘅外圍賽、東亞盃決賽周，全部都係我人生之前冇諗過發生嘅事。」

談及在傑志多年來的難忘畫面，黃洋就認為是首次踏足傑志辦公室跟伍健及朱志光見面一刻，花了廿多分鐘談洽便成為了球會的一份子，之後過了數星期後就在「英超挑戰盃」上陣對車路士，霎那間由一名大專球會變成職業球員，的確十分難忘。「大哥」亦笑指，在傑志多年仍有事情未完全適應，更有就賽後的言詞作好準備︰「到依家如果有人問我喺傑志最唔慣嘅，我諗會係用廣東話去表達，始終唔係自己母語，都要準備自己內容、字眼同發音，都要『做功課』。」