未驚過！安察洛堤公開擊敗利物浦秘訣

英足盃第3圈賽事立即有重頭戲，將於周日(5日)深夜上演「默西賽德郡打吡」利物浦主場對愛華頓。

講整體實力同近期氣勢，紅軍梗係勝一籌，但今場情況唔同，因為愛華頓早前請咗安察洛堤執教。「肥安」堪稱係高普剋星，唔計派「B隊」踢英聯盃輸畀阿士東維拉一役，利物浦今季各項賽事只曾於歐聯作客0:2輸過畀當時由安察洛堤執教嘅拿玻里。

加埋上屆歐聯在內，高普執教利物浦後，已經連續2次作客不敵安察洛堤領軍嘅拿玻里，到底「肥安」有乜秘訣收服到訪嘅紅軍呢？佢好大方同大家分享。

安察洛堤話：「當時踢442陣式，以防守為主，屯重兵於後場，一旦攞到波，就要快速反擊，把握好每次獲得控球權嘅機會，呢個唔係咩秘密，高普亦好熟悉呢種戰術，只有咁樣踢，先至有機會同利物浦抗衡。」

除咗教拿玻里之外，安察洛堤教皇馬期間，亦曾於2014年歐聯8強淘汰由高普帶領嘅多蒙特，可見「肥安」真係高普嘅大剋星。愛華頓已經有20年未曾作客擊敗利物浦，就睇下「肥安」能否幫愛華頓打破宿命。

安察洛堤仲自爆4年半前幾乎成為利物浦領隊：「我離開皇馬後，有同利物浦老闆傾過，佢哋當時搵緊新領隊，我覺得佢哋請高普係一個正確選擇。」

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