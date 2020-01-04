菁英盃　絕殺！香港飛馬攞晒3分上榜首

「菁英盃」A組分組賽（4日）尾場由香港飛馬對陣東方龍獅，東方雖然有艾華度先開紀錄，但飛馬憑藉佐佐木周與U22球員張憙延的入球，以2比1反勝對手兼升上榜首。

上半場雙方互有攻守，率先取得攻門的是東方，4分鐘，茹子楠接應艾華頓直傳後燙射被羅境曦橫身接實。3分鐘後，播磨浩謙近門跳頂中楣，惟此子越位在先，即使破網亦不獲計算。飛馬站穩陣腳後還擊，9分鐘，佐佐木周接應李藹軒回傳後拉射，惜省中敵衞出底線。1分鐘後，大衛拉菲爾推橫狂抽，惟角度太正被曾文輝沒收。12分鐘，李藹軒開出罰球，陳偉豪二傳，佐佐木周第一時間勁射僅柱邊出界。未能取得入球的飛馬在18分鐘更要先失守，艾華頓傳中，播磨浩謙頭槌頂向中路，茹子楠第一時間抽射省中對手高出。隨後的角球攻勢，艾華度近門撞入，替東方先開紀錄。

落後的飛馬隨即搶攻，25分鐘，大衛拉菲爾拗腰抽射近柱，惟被曾文輝撲出。37分鐘，他們的努力終收到回報，佐佐木周把握對手解圍不遠抽射破網，為飛馬追回1比1。失去領先優勢的東方於上半場尾段不斷為飛馬後防製造威脅，42分鐘，艾華頓右路推過對手後起腳，被羅境曦飛身撲出。補時階段，茹子楠窄位勁射被羅境曦拍出，隨後的角球機會，迪高衝頂被封阻，雙方踢成平手完半場。

換邊後，雙方繼續鬥攻，51分鐘，李藹軒回後，大衛拉菲爾衝前燙射，惟被曾文輝抱實。3分鐘後，艾華頓推順施射，惜未能命中目標。戰至65分鐘，東方換入新援盧卡斯，這位巴西射手於5分鐘後便有表演機會，惟他的左路抽射僅吿高出。79分鐘，艾華頓接應盧卡斯傳送後勁射，惜柱邊出界。2分鐘後，盧卡斯近門車身窩利被羅境曦撲出。84分鐘，飛馬差點反超前，佐佐木周接應傳中插水式頭槌攻門，惟未能越過曾文輝的十指關。4分鐘後，他們終如願以償，後備上陣的張憙延近門頂入，為球隊反超前2比1。補時階段，東方縱有播磨浩謙近射，惟始終未能扭轉敗局，最終飛馬以2比1擊敗東方，更取代對手成為A組榜首。