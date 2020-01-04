菁英盃　介紹番！香港飛馬U22張憙延+羅境曦

「菁英盃」A組分組賽（4日）尾場由香港飛馬對陣東方龍獅，飛馬雖然先落後，幸得佐佐木周扳平，加上門將羅境曦於81分鐘救出險球，最後憑藉張憙延在88分鐘的入球反勝對手兼升上榜首。

替球隊射入致勝球的張憙延（Marcus）表示：「梗係開心啦！上季出場機會多啲，但係入唔到波，係自己嘅遺憾。今場把握到機會入波真係好開心，可以報答家人同朋友嘅支持，佢哋成日問我幾時入波，我終於答到佢哋！」他續說：「好多謝我屋企人支持我，就算我冇機會踢，佢哋都有嚟支持飛馬，所以好多謝佢哋！」

身高1米7的Marcus身材並不高大，今仗以頭槌取得個人在職業層面首個入球，他坦承是運氣使然，也感到驚喜：「U18都未試過頭槌入波，都冇諗過自己職業生涯第一球係頭槌入波。」繼雷傑名、李藹軒後，成為飛馬第3個取得入球的U22球員，Marcus明言會以聯賽正選上陣為下一個目標：「年輕球員上場仲要入到波係一件好好嘅事，因為上陣機會已經難，入波係打咗一支強心針。對理文嗰場，『雷名』嗰球入波係由我哋3個炮製，證明我哋有能力喺港超聯立足。」

至於今仗正選上陣的U22門將羅境曦於上半場與對方中場迪高一次碰撞後，頭部受輕傷。在接受治療後堅持到最後一刻，「羅曦」於賽後笑言：「撞完精神好多！」曾效力富力R&F的他坦言隊友的鼓勵是堅持下去的動力：「個個都鼓勵我、幫我打氣，救到一球之後信心都提升番。」在Marcus取得入球後，「羅曦」跑足全場上前慶祝，對於球隊反勝，他亦深感興奮，問及會否擔心會在臉上留下疤痕時，他笑瞇瞇地說：「都冇乜好擔心，贏咗就得喇！」