成功攞頭彩！港一姐張瑋桓拍住台妹捧盃

剛踏入2020，香港網球一姐張瑋桓就成功攞頭彩，捧走今年首個冠軍！她周六在維園中央場舉行的保誠香港ITF世界網球巡迴賽，夥拍中華台北的吳芳嫺以直落兩盤7比6、6比1力挫對手，贏得女雙冠軍。

為EFG HKTA Tour Team 計劃受惠網球員的張瑋桓夥拍中華台北的吳芳嫺，於主場火拼由張瑩及內島萌夏的中日組合，經過數日比賽的磨合，張吳配默契十足，甫開局已非常進取，頻頻得分，對手中日配戰至中段奮力抵抗，雙方拉踞，戰局一直爭持不下，最後鬥至搶七張吳配拿下首盤。第二盤甫開始中日配仍力求反撃，被張吳配連追帶打連取6分火速定勝局，以總盤數2比0拿下女雙冠軍寶座。

此乃張瑋桓繼2019年歷史性連取6座女雙冠軍後，2020年伊始首個女雙冠軍，亦是於香港主場拿下的第二個女雙冠軍殊榮，她亦會參加即將於下周一（即1月6至12日）舉行的第二周的保誠香港ITF世界網球巡迴賽，同時一衆本地男女子精英網球手均會參賽，與來自世界各地的頂尖球手較勁，力求捧走冠軍寶座。

另外，女單決賽將於周日早上11時於維園開打，由頭號種子世界排名72 中國的朱琳火拼2 號種子世界排名77 哈薩克斯坦的Zarina Diyas，兩位頂尖職業球手對賽，本地球迷萬勿錯過，賽事免費入場，歡迎市民大眾入場觀戰。

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