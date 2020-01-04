菁英盃　「聯賽1哥」火併「B組1哥」

「菁英盃」B組分組賽周日（5日）上演兩場賽事，頭場下午2時30分愉園於斧山道運動場對冠忠南區，尾場下午5時30分富力R&F假旺角大球場硬撼佳聯元朗。為爭取出線，愉園、南區、富力必須於今仗搶分以追趕榜首佳聯元朗，元朗則求勝以擴大領先優勢。

現時於港超聯賽高踞榜首的富力R&F，在林樂勤季前因十字韌帶撕裂而近乎收咧下，限制了陣中U22球員人腳調動，令球隊在「菁英盃」的表現大打折扣，上仗更以1球不敵愉園，目前落後榜首佳聯元朗4分，今仗誓要贏波收窄距離力保出線機會。

曾於3場分組賽正選上陣並射入1球的16歲小將陳嘉宝表示，對上仗表現感自責︰「經過幾場波之後，依家我心態上已經唔太緊張，好放鬆去踢每一場比賽。上場第一次踢足，70分鐘左右開始覺得攰，仲踢得愈嚟愈差，畀愉園絕殺，覺得自己最後嗰20至30分鐘幫唔到球隊。我覺得今場對手元朗班外援好有質素，所以都期待對佢哋。」

目前在聯賽尚未「開齋」的佳聯元朗，情況可謂跟富力R&F相反，在「菁英盃」以2勝2和得8分登上榜首，上仗以6比3擊敗和富大埔。曾在對愉園一仗取得入球的鄧子均認為，賽事對年輕球員上陣的規定，令戰況增添更多變數︰「球隊喺『菁英盃』成績比較好，可能因為各支球隊都有3位U22球員在陣，拉近咗彼此嘅距離，我哋分組賽首循環對富力都可以和2比2，甚至有機會贏，我認為呢個係因素之一。」

儘管「子均」今季已有入球進帳，但他坦言仍在不斷學習中︰「我仲有好多改善空間，因為經驗比較少，臨場發揮或者喺做決定方面仲爭啲。隊友同教練都有提過我，早啲觀察球場上嘅情況同變化，同埋嘗試早啲去預計同做判斷。」