般尼天價「飲水」　車路士回收有排愁

正所謂嘢可以亂食，但水唔好亂飲呀！外號「飲水哥」嘅英格蘭中場真禾特，據報喺外借般尼半季之後，嚟緊將會回歸母會車路士。「飲水哥」今次外借般尼，受到足踝傷患影響休戰三個月，只曾為般尼上陣149分鐘咁大把，但就使咗般尼接近100萬鎊，認真陰功呀！

呢位前李斯特城中場舊年夏天因為想得到更多上陣機會，所以選擇外借離開車仔，點知佢由8月加盟般尼至今，只曾為球隊上陣2場，包括係英超主場1比4大敗曼城腳下，踢咗59分鐘；然後喺英聯盃輸畀新特蘭就踢足全場。

要知道「飲水哥」除咗受傷患影響，舊年9月又試過去夜蒲搞出事被毆，總之麻煩多多。最慘係呢位英格蘭國腳本身同車仔簽咗合約周薪係高達11萬鎊，而般尼借用佢就要孭起當中5萬鎊。依家埋單一計，般尼整個借用期為「飲水哥」使咗成百萬鎊，又或者每上陣1分鐘就要7千鎊咁話，堅嘥錢囉！

仲有，真禾特依家回歸車仔，只係將個麻煩交番畀車仔領隊林柏特，事關「飲水哥」家陣同車仔仲有長達兩年半合約，但佢又唔受「林伯」重用，如果唔能夠將佢外借，車仔就會白蝕1,400萬鎊人工添！據知，車仔方面甚至唔介意將佢外借去海外聯賽，不過依家暫時有興趣就只有英超嘅阿士東維拉，皆因維拉近排連爆多名球員重傷長抖，真禾特將會解決到佢哋燃眉之急。