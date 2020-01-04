利物浦快車出事　高普叫足總電視台拆掂佢

英超聖誕新年快車戰事頻密超難打，年年都有球隊叫苦連天，不過大鑊到好似今季嘅利物浦就冇乜幾何！事關根據「紅軍」主帥高普所講，佢哋依家只係得番13個一隊成員去準備聽晚嘅英足盃賽事，呢13人仲要係包埋新加盟嘅日本前鋒南野拓實添，你都咪話唔麻煩呀！

根據英國《太陽報》報道，中場拿比基達因為鼠蹊傷，已經成為「紅軍」陣內第8個傷兵，隨時會接受手術長抖。事實上，利物浦聽晚對愛華頓場波，已經係佢哋過去33日以來嘅第11場比賽，當中包括咗飛去卡塔爾踢嘅世冠盃，以及派出大量青年軍踢嘅英聯盃8強對阿士東維拉。

高普認為頻密賽程唔止影響到佢哋班波，根本係危害到所有球會球員嘅健康。高普話：「我哋不斷將球賽畀人睇，但實質唔可以單講數量，其實係要講質素。大家必須認真想想，盡快搵出解決方法，包括英超賽會、英格蘭足總、英格蘭聯賽會同電視台一定要坐埋一齊傾。」

呢位德國名帥仲話對愛華頓嘅足總盃，佢將可能被逼派出部份小將迎戰。高普強調唔係唔尊重賽事：「人哋話我哋唔尊重盃賽，呢個唔係事實。我必須尊重球員，呢個係我頭號工作，我必須了解係咪真係可以派佢哋上陣。唔知大家點睇，今個星期初，紐卡素對李斯特城場波，一場傷咗4個球員，真係痴線！」