維拉增兵救亡　兩大國腳級門神任揀

英超阿士東維拉喺元旦日擊敗般尼2比1，但賽後證實門將湯希頓同前鋒韋斯利摩拉斯都因膝部韌帶受創，要提早收咧。維拉急住搵夠級數門將頂上幫手護級，以為季中難搵合心水門神咩？原來錯晒喎！事關家陣有兩大國腳級門神包括赫特同畢蘭特都有得傾，維拉話唔定最終可以執到寶，平價執荀貨添！

維拉門將湯希頓喺舊年暑假以800萬鎊轉會費來投，今季受傷之前只係缺陣過一場，表現唔錯。湯希頓本來甚至有機會入選英格蘭國家隊大軍出戰今夏歐國盃決賽周，點知依家突然受傷，乜嘢希望都冇晒。

不過，湯希頓嘅失望，反而可能係赫特嘅希望，事關呢位前英格蘭國家隊門神依家喺般尼根本係長坐冷板，對上一次上陣已經係舊年8月嘅聯賽盃賽事，上季嘅下半季，赫特就畀當時仲踢緊般尼嘅湯希頓壓住，到今季又輪到尼克普比長坐正選。一般相信，今夏約滿嘅赫特，依家轉會費唔貴，維拉要簽佢嘅維一障礙，係由「萬人迷」碧咸搞緊嘅美職新軍國際邁阿密都有意搵佢加盟，要同咸爺搶人囉！

另一方面，維拉領隊甸史密夫嘅另一個選擇，則係自2018年隨住史篤城降班嘅畢蘭特，尤其畢蘭特都勁想重返英超搵食，不過，佢身價據聞達到1,000萬鎊，維拉未必想使太多囉！