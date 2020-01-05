世界20大潛力新星　亞洲唯一代表

作為2020年度英媒評為「世界20大潛質新星」嘅唯一亞洲球員，19歲嘅南韓中場李康仁 ，唔只期待喺周三（8日）西班牙超級盃硬撼皇家馬德里，更加希望喺今年東京奧運染指獎牌，再一次成就超越美斯！

呢位華倫西亞新星因為拉傷左大腿肌肉，大除夕先至恢復操練，已經確認唔會參戰U23亞青盃，但係佢一直以嚟表現出嘅才華，畀英國《標準晚報》 列入「世界20大潛質新星」名單，同基利安麥巴比、夏蘭特、查頓辛祖、史達寧、阿歷山大阿諾特、祖奧菲歷斯一群平起平坐，非常唔簡單。前華倫西亞青年軍助教格勞公開講過：「才華橫溢嘅李康仁，係一個雄心勃勃嘅球員，所有認識佢嘅人，都絕對唔會懷疑佢擁有光明前途呢一點。一個球員要專注力、才華兼備，唔係一件易事，李康仁兩樣都有。」

新年自然有新目標，李康仁除咗希望喺西班牙超級盃大展拳腳，仲好渴望為國效命，尤其8月東京奧運，事關佢有機會打破美斯嘅紀錄。2008年北京奧運嗰次，21歲嘅美斯曾為阿根廷贏得奧運男足金牌，如果李康仁出戰今年奧運，並最終帶領南韓贏得獎牌，佢將成為比美斯仲要年輕嘅奧運獎牌得主。

不過，李康仁今次冇份踢即將舉行嘅U23亞洲盃，進軍束京要鄭優營等隊友生生性性啦！事實上，舊年6月波蘭舉行嘅U20世青盃，領軍奪得亞軍嘅李康仁，就以18歲之齡，成為繼美斯（2005年）之後，時隔14年獲得大賽「金球獎」嘅另一位年輕新星，同馬拉當拿、普辛尼基、美斯、阿古路、保羅普巴齊名。

紀錄係用嚟破嘅，只不過李康仁次次都瞄準美斯啫。

世界20大潛質新星

球員（國籍/球會）

1.阿歷山大阿諾特（英格蘭/利物浦）

2.查頓辛祖（英格蘭/多蒙特）

3.史達寧（英格蘭/曼城）

4.基利安麥巴比（法國/巴黎聖日耳門）

5.卡馬雲加（法國/雷恩）

6.馬菲斯迪歷特（荷蘭/祖雲達斯）

7.法蘭基迪莊（荷蘭/巴塞隆拿）

8.馬田奧迪加特（挪威/皇家蘇斯達）

9.夏蘭特（挪威/多蒙特）

10.佩治（西班牙/巴塞隆拿）

11.費倫托利斯（西班牙/華倫西亞）

12.洛迪高高斯（巴西/皇家馬德里）

13.雲尼斯奧斯祖利亞（巴西/皇家馬德里）

14.祖奧菲歷斯（葡萄牙/馬德里體育會）

15.夏維斯（德國/利華古遜）

16.拿達路馬天尼斯（阿根廷/國際米蘭）

17.基安盧基當拿隆馬（意大利/AC米蘭）

18.費達歷高華維迪（烏拉圭/皇家馬德里）

19.安素法迪（幾內亞比紹/巴塞隆拿）

20.李康仁（南韓/華倫西亞）