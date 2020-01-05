南野拓實登場　利物浦後備兵都超班！

周日英足盃第3圈重頭戲，利物浦會喺主場鬥愛華頓，合演默西賽德郡打吡。利物浦今季聯賽首循環喺主場曾經大勝愛華頓5比2，雖然今次盃賽場合，好大機會出副選，不過奧歷治、拉爾拉拿等後備都有相當質素，加上日本新兵南野拓實有機會首次亮相。利物浦主場出擊戰鬥力仍有一定保證，愛華頓由安察洛堤領軍後，表現雖然有改善，不過愛華頓近6次作客晏菲路輸5次，當中5次半場已落後 安察洛堤要扭轉宿命唔容易，今場捧利物浦半場主勝。

‧笛子波童

直播表

周日3:30pm◢澳職◢墨爾本勝利◢Vs◢紐卡素噴射機

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm◢西甲◢CF格蘭納達◢Vs◢馬略卡

Now 632

周日7:30pm◢意甲◢布雷西亞◢Vs◢拉素

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm◢西甲◢皇家蘇斯達◢Vs◢維拉利爾

Now 632

周日9:15pm◢法足盃◢泰列沙斯◢Vs◢馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00pm◢意甲◢史帕爾◢Vs◢維羅納

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:01pm◢英足盃◢車路士◢Vs◢諾定咸森林

無綫 myTV Gold 306

周日10:01pm◢英足盃◢水晶宮◢Vs◢打比郡

無綫 myTV Gold 308

周日10:01pm◢英足盃◢米杜士堡◢Vs◢熱刺

無綫 myTV Gold 307

周日11:00pm◢西甲◢艾拉維斯◢Vs◢貝迪斯

Now 632

周一0:01am◢英足盃◢利物浦◢Vs◢愛華頓

無綫 myTV Gold 306

周一1:00am◢意甲◢熱拿亞◢Vs◢薩斯索羅

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一2:16am◢英足盃◢基寧咸◢Vs◢韋斯咸

無綫 myTV Gold 308

周一3:45am◢意甲◢羅馬◢Vs◢拖連奴

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am◢西甲◢切爾達◢Vs◢奧沙辛拿

Now 632