【東體爭議】曼聯踢重賽　不如出局仲好

曼聯喺英足盃第3圈同狼隊打和0:0，需要重賽，呢個賽果對紅魔鬼而言，比直接輸波出局更惡劣。因為加埋重賽，曼聯1月最多可能要踢9場波，鐵人都頂唔順，隨時影響爭入英超前4位呢個最大目標。

曼聯喺1月惡場連場，一開始已經喺英超鬥阿仙奴，而且仲要出戰英聯盃4強兩回合對曼城，加埋英超「雙紅會」作客利物浦，睇見賽程都腳軟。

英足盃第3圈將於下周中舉行，如果曼聯晉級，就需要喺尾月出戰第4圈賽事，所以1月份最多可能要踢9場波，完全冇時間休息。

其實曼聯今季最大目標都係爭入英超前4位，奪取下屆歐聯入場券，其次係爭奪歐霸盃，目的都係希望透過捧歐霸盃盟主身份，直入下屆歐聯分組賽。

歐霸盃將於2月展開32強賽事，曼聯經過1月地獄賽程後，恐怕喺歐霸盃淘汰賽展開前已經跪低。所以話曼聯今場英足盃悶和，其實傷過輸波。

曼聯1月賽程

02/1 英超作客Vs阿仙奴

05/1 英足盃作客Vs狼隊

08/1 英聯盃主場Vs曼城

11/1 英超主場Vs諾域治

15或16/1 英足盃主場Vs狼隊

20/1 英超作客Vs利物浦

23/1 英超主場Vs般尼

26或27/1 英足盃第4圈(如果第3圈晉級)

30/1 英聯盃作客Vs曼城

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