【人物誌】正選有高美斯　對手就冇Goal

講起利物浦防線，球迷往往第一時間諗起有力問鼎世界足球先生嘅華基爾雲迪積克(VVD)，或者一對助攻力特強嘅雙閘阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣，甚至係上季囊括各大門將獎項嘅艾利臣比加，但其實利物浦後防有1位福將，卻被人低估，佢就係中堅祖高美斯。

VVD係紅軍首席中堅屬於不爭事實，咁佢最佳拍檔係邊個呢？就唔係人人答得出，領隊高普之前首選洛夫雲，甚至會用祖爾麥迪比，皆因年僅22歲嘅祖高美斯輸經驗，以往曾犯下唔少錯誤，所以高普寧願要佢踢右閘。

由於洛夫雲上月中喺歐聯受傷長抖，祖高美斯重返中堅位置，佢以行動證明自已足以勝任，近4場正選披甲，紅軍都冇失波。事實上，祖高美斯今季英超只有6場擔正，其中5場協助球隊「零封」對手，佢拍住VVD扼守中路，先至係信心保證。

祖高美斯除咗已減少大意失誤之外，仲有一大優勢，就係速度非常快，追截對手前鋒成功率高，可以彌補VVD嘅不足。以祖高美斯嘅優厚潛質，勢必可以成為利物浦及英格蘭防線支柱。

早前德國《轉會市場》選出全球最貴11人陣容，VVD、阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣都入選，3人總值2.9億歐元，即使身價最平嘅安德魯羅拔臣都值8000萬歐元。過埋今季，祖高美斯或者可以擠身其中，令紅軍坐擁4個最值錢後衞。

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！