曼聯大諗頭！連格+錢收購李城10號

曼聯今季其中1個死穴係欠缺1位「10號仔」中場，領隊蘇斯克查用連格踢呢個核心位置，更加係敗筆之中嘅敗筆，有大量紅魔球迷要求賣走呢位超過1年英超冇入波冇助攻嘅「隱形人」。

根據英國《每日郵報》爆料，曼聯會方已經諗到一條絕橋，就係用連格再加4500萬鎊現金，收購李斯特城中場占士麥迪臣，既可以踢走個廢人，又可以獲得猛將，一石二鳥。

蘇斯克查早於今季開鑼前，已經對占士麥迪臣有興趣，呢位23歲英格蘭國腳亦冇令人失望，今季英超上陣20場入6球及3次助攻，盡顯10號仔功架，李斯特城可以位居英超第2位，佢功不可沒。

曼聯對占士麥迪臣趨之若鶩，早前已經傳出願意用15萬鎊周薪吸引佢加盟，問題係李城怕影響今季成績，絕對唔想1月放走呢位大將。

不過，等到今季結束後，曼聯或可以簽入占士麥迪臣，畢竟紅魔鬼今季都試過以8000萬鎊向李斯特城收購中堅哈利馬古尼，講到尾都係曼聯願意付出幾大代價。

估計占士麥迪臣現時身價達8500萬以上，曼聯想用連格再加4500萬鎊收購佢，即係代表連格都值4000萬鎊，但李斯特城是否都係咁諗先？

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