生於地震災難！賜南野拓實不死力量

周日(5日)深夜12點將上演英足盃第3圈重頭戲，「默西賽德郡打吡」利物浦主場對愛華頓，今場一大焦點必定係利物浦新簽進攻中場南野拓實，可望首次為紅軍上陣。

呢位即將25歲嘅日本國腳「地標戰」就有得踢「默西賽德郡打吡」，果然天生主角。事實上，南野拓實命運不凡，一出世就遇上神戶大地震，避過一劫之後，依家名震球壇。

1995年1月16日南野拓實出生於日本泉佐野市，第2日就發生7.3級嘅神戶大地震，距離南野拓實出生地只有約80公里。呢次20世紀第2大地震，造成超過6000人死亡，南野拓實剛出世，就遇上呢個大災難，似乎好不幸。

不過，南野拓實亦可能因為生於亂世，條命都比較硬，即使離開家園，仍然可以茁壯成長，今屆歐聯為薩爾斯堡打出名堂，並迅速被利物浦收歸旗下。

由於利物浦剛經過英超聖誕快車緊密賽程，主帥高普今場好可能輪換陣容，包括畀南野拓實上演處子戰。

高普亦對南野拓實讚不絕口：「南野拓實已經同球隊一齊訓練3課，雖然唔算多，但佢狀態非常好，大家拭目以待。」可見高普已準備畀呢位人氣王表演，各位利迷記得捧場啦。

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