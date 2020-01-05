菁英盃　窿對窿！冠忠南區悶和愉園

「菁英盃」周日（5日）假斧山道運動場上演B組賽事，冠忠南區與愉園在互有攻守下打成0比0平手，雙方各得1分。

冠忠南區開賽6分鐘先有劉浩霖右路傳中，查維斯遠柱頭槌攻門欠缺力度，川瀨浩太把握敵衞解圍不遠再斬入禁區，惟查維斯禁區邊一射柱邊出界。愉園隨後則於20分鐘有馬希卡歷禁區頂燙射地波出界。南區及後在上半場佔較多攻勢，劉浩霖22分鐘右路底線傳中，但陳廣豪門前跳頂高出，28分鐘則有陳凱柏罰球直射，但角度太正被鍾偉豪一抱入懷。36分鐘，劉家銘左路開出角球傳予查維斯後柱窄角度跳頂高出，雙方互無紀錄完上半場。

雙方於換邊後均不乏攻門，愉園於50分鐘有馬希卡歷於中圈附近起腳，意圖笠過門將蔡子濤卻告高出。南區戰至58分鐘則有查維斯禁區內頭槌攻門高出，隨後於69分鐘更有黃金機會，劉浩霖於禁區內近射被鍾偉豪用腳閂出。「快活谷」較具威脅的攻門，則於75分鐘出現，亞力斯祖左路抽射，被蔡子濤橫身救出。愉園於完場有兩次入球機會，袁世傑86分鐘左路接應馬希卡歷傳送熨射柱邊出界，及後潘沛軒則於90分鐘禁區頂抽射高出，雙方最終互交白卷完場。

愉園主教練鮑家耀賽後表示，雙方今仗的發揮及組織均受制於場地及風勢較大的環境之下，但就稱讚隊中防守球員有進步的表現，並連續3仗均保持不失球，對球隊備戰在兩周後於聯賽迎戰佳聯元朗的護級大戰有所幫助，另外「鮑Sir」亦透露球隊正在物色外援前鋒，希望藉此加強球隊攻力。