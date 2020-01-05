車路士6.1億搶拜仁大將　補救最弱一環

車路士早前推翻轉會禁令後，今個月可以增兵，根據英國《鏡報》爆料，車仔主帥林柏特睇中拜仁慕尼黑左後衞阿拉巴，不惜出6000萬鎊(約6.1億港元)收購呢位27歲奧地利國腳。

車路士中前場人腳優秀，前鋒譚美阿巴謙今季英超已有12球進帳，但防線人腳比較弱，特別係左閘位置令「林伯」非常不滿，早已將馬高斯阿朗素投閒置散，甚至想出售佢。

另一位左後衞艾馬臣柏美尼表現亦唔理想，早前英超對阿仙奴一役，艾馬臣柏美尼只係踢咗34分鐘就被換走，「林伯」寧願搵艾斯派古達客串左閘。

由此可見，車仔簽入左後衞已經刻不容緩，雖然有傳林柏特想買芝維爾，但李斯特城又點會喺呢個時候出售佢畀勁敵車仔，「林伯」惟有打阿拉巴主意。

阿拉巴屬於拜仁青訓產品，已經效力10年，佢明年6月合約就會屆滿，但仍然未有續約意思，隨住約滿日期愈嚟愈近，拜仁難免會擔心阿拉巴拒絕續約，令轉會費估值下降，車仔依家出到6000萬鎊，的確好有吸引力。

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