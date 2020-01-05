菁英盃　Gio兩粒！富力R＆F大炒佳聯元朗

「菁英盃」B組分組賽周日（5日）於旺角大球場上演，由富力R&F對陣佳聯元朗。富力憑基奧雲尼獨取兩球，加上梁諾恆、麥富城、利安高建功，以5比1擊敗於比賽尾段成功破蛋的元朗。

4分鐘，麥富城半傳半射送到遠柱，基奧雲尼剷射惜未能成功把皮球送入網。13分鐘，基奧雲尼接應長傳，第一時間抽射被黃梓豪撲出。元朗站穩陣腳後開始還擊，19分鐘，祖連奴右路勁射惜斜出。元朗雖不落下風，但先開紀錄的還是富力。26分鐘，迪布利偷得法比奧腳下球後橫傳，基奧雲尼撞射入網。41分鐘，梁諾恆接應白鶴開出的角球重頂破網，將領先優勢擴大至2球。1分鐘後，麥富城接應林志堅直傳後窄位勁射，惜被黃梓豪托出。44分鐘，迪布利單刀赴會，惟最後一腳被黃梓豪救出。補時階段，法比奧解圍被迪布利阻擋，後者更隨即起腳，惜柱邊出界，未能為球隊在返回更衣室前增添紀錄。

換邊後，47分鐘，富力便憑一次反擊機會擴大比數，由麥富城建功，將比數改寫成3比0。落後的元朗未有放棄，51分鐘，法比奧接應角球頭槌攻門僅柱邊出界。5分鐘後，辛坦拿禁區內轉身抽射，惟角度太正被謝家榮沒收。61分鐘，富力由袁振昇入替迪布利，惟袁振昇落場僅1分鐘便受傷倒地，65分鐘更換入利安高頂替。這位巴西射手於67分鐘憑一己之力射成4比0，而袁振昇則需送院治理。元朗仍未有洩氣，75分鐘，祖連奴接應傳中後轉身抽射，卻柱邊出界。1分鐘後，此子把握對手失誤第一時間窩利抽射，惜被謝家強成功護空門。86分鐘，祖連奴趁對手未能解圍下起腳，惜未能射破謝家榮的十指關。屢攻不果的元朗在88分鐘再受打擊，基奧雲尼扭過棄關出迎的黃梓豪後射入空門，個人梅開二度之餘，亦為球隊領先至5比0。補時階段，元朗有米基爾窄位狂抽被謝家榮拍出，隨後的角球攻勢更搏得白鶴「擺烏龍」。可惜為時已晚，富力最終以5比1擊敗元朗，與榜首的差距收窄至只有1分。