國米加入爭普巴　肯放一人即成事

英超曼聯嘅麻煩中場保羅普巴，究竟喺一月轉會窗係咪離隊，一直惹嚟各界關注，根據最新消息，除咗皇馬同祖雲達斯對呢位法國中場有興趣外，依家連意甲「一哥」國際米蘭都想加入戰團，事關國米主帥干地想同呢位舊部下再合作。據知，曼聯對同國米交易唔係冇興趣，但大前題係呢個交易要加入球員交換，如果國米肯放阿根廷射手拿達路馬天尼斯畀「紅魔鬼」，再加埋差價補錢，曼聯有望答允交易呀！

根據英國《每日鏡報》所講，干地因為以前教祖記嗰陣，曾經同普巴合作，對於呢位法國世界盃冠軍中場能力非常認可，而干地亦希望能夠再同普巴合作。至於對曼聯而言，放走普巴根本完全唔係問題，尤其早前《曼徹斯特晚報》先做咗個民意調查，結果顯示接近7成球迷都同意普巴走人。

據知，曼聯認為普巴家陣大約值1.5億鎊，而「紅魔鬼」希望可以將拿達路馬天尼斯加入交易中，估計呢位阿根廷前鋒依家值8,000萬鎊左右，只要「藍黑兵團」肯放人，再補番大約7,000萬鎊，交易就可成事。介紹番幾句，喺阿根廷國家隊前線同美斯做拍檔嘅拿達路馬天尼斯，今季喺意甲入咗8球，喺隊中只係僅次入咗12球嘅盧卡古，但只得22歲嘅佢，絕對係潛力無限。