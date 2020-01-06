【人物誌】低調南野拓實　畀人讚會面紅！

近期網上熱搜人物南野拓實，周一(6號)為英超豪門利物浦首度登場，人氣勁爆，不過佢哋身世背景外界所知唔多，原來前日本國寶三浦知良幾年前就睇好呢位天才新星，喺公開場合讚到佢面紅耳赤，尷尬到差啲要搵窿捐！

2013年2月，喺宮崎集訓期間，代表大阪櫻花同三浦知良嘅FC横濱拍跳嘅南野拓實，賽後走去場邊同Kazu握手，三浦當住眾人面前大讚佢係個「好出色嘅球員」，搞到18歲嘅南野即時面都紅晒，非常唔好意思。諗起當年一幕，南野拓實至今依然回味不已，仲盛讚三浦知良唔簡單：「我爸爸當時都係49歲，覺得佢非常不可思議，嗰場波真係好開心。」

由呢件陳年往事，媒介先至掌握到一個事實，南野爸爸同三浦知良同歲，其他背景呢？對唔住！一概不詳！外界完全唔知南野父母叫乜名，做乜職業，只知道佢哋生活喺大阪府泉佐野市，同球圈完全唔沾邊，但係就絕對支持囝囝踢波，兩個兒子童年受訓，都係兩夫婦揸車接送，三父子仲經常喺公園踢波，南野家就係一個咁低調嘅家庭！

唯一南野拓實親口承認過嘅成長史，就係佢走上足球道路，完全係受大自己3歲嘅哥哥南野賢太影響，佢小學三年級就跟住小六嘅阿哥參加足球學校訓練班，中學階段又追隨哥哥步伐，成為大阪櫻花青年軍一員。兄弟間除咗互相扶持帶動，往往仲包含住競爭，南野拓實一直以超越哥哥為目標，結果佢超額做到，反而同扇原貴宏、山口螢同輩嘅南野賢太，就已經淡出球圈。

南野拓實講過，父母解釋佢個名有開拓同開花結果嘅意思，所以呢個24歲球星對此不敢或忘。依家南野拓實攀上職業生涯新高峰，成為利物浦史上首名日本球員，真係做到人如其名。