奧斯爾比比翻生　阿仙奴開邊瓣？

周一深夜英足盃第3圈壓軸戲碼，阿仙奴主場迎戰英冠代表列斯聯。「兵工廠」自從由名宿阿迪達執教以來，唔少球員表現弗返，當中最明顯當然係奧斯爾同尼高拉斯比比，後者上仗就先拔頭籌，幫助球隊2比0擊敗曼聯。由傳奇老帥比爾沙領軍嘅英冠1哥列斯聯，近期走勢有所回落，近5場僅1勝3和1負，加上球隊主要目標始終係聯賽爭升班，英足盃賽事未必會太重視，尤其阿仙奴近6次同列斯聯交手，取得5勝1和往績佔優，呢場乘主場之利有望再取W，主勝唔好錯過。

‧臻贏特

直播表（周一見報）

周一7:30pm◢意甲◢博洛尼亞◢Vs◢費倫天拿

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一10:00pm◢意甲◢AC米蘭◢Vs◢森多利亞

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一10:00pm◢意甲◢祖雲達斯◢Vs◢卡利亞里

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一10:00pm◢意甲◢阿特蘭大◢Vs◢帕爾馬

有線662、602台

周二1:00am◢意甲◢萊切◢Vs◢烏甸尼斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周二3:45am◢意甲◢拿玻里◢Vs◢國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周二3:56am◢英足盃◢阿仙奴◢Vs◢列斯聯

無綫 myTV Gold 308、無綫 85台