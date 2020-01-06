推倒重來追趕奧運列車　歐盈盈願打願捱

打開搜尋引擎，敲下歐盈盈三個字——東亞泰拳天后，總結了她過去10年的人生。35歲這年，一切推倒重來，從泰拳天后，到拳擊初哥，現更成為香港拳擊總會衝擊奧運的代表隊唯一女將。鬆開金腰帶，血流披面的無數時刻，「每一刻都瀕臨放棄。」腦袋又會響起師傅那句老話，「奧運的機會，錯過便是一輩子。覺得值得，就去吧。」覺得值得，她擦擦血汗，又回到擂台上。■圖/文：許思彤

拍攝拳擊少不了纏手，綁了又鬆，鬆了又綁。我們說起電影裏頭，這樣靜態的畫面，也鋪張得有力，「你試試咬着繃帶一端。」她呆了半晌，笑道：「有點造作。」對於拳擊，刻板印象很多。然而，當擂台上數分鐘，延伸成日復日的練習，才發現，真正的搏鬥不必咬牙切齒，沉靜的思量、質疑、自省……更多。

日復日被撳住打

「雖是業餘拳手，但我們要麼停工，要麼打份兼職。像我，收入接近零。」歐盈盈說。放棄健身教練工作，靠着積蓄、家人支撐生活，追求旁人眼中的不可能，需要一份「豁出去」的勇氣。香港拳擊史上，從沒有女拳手踏足奧運舞台，男拳手唯一一次征奧，要數到1964年，羅漢北和李錦華參加東京奧運。事實說來嚇人，但她說：「愈沒人試，我愈想試。」

去年5月，她追隨偶像曹星如的步伐，加入拳總的培訓計劃，一如所料，沒有別的女生。訪問當日，2小時的訓練，最難忘對打環節，她的對手換來換去，都是比她高半個頭，重10多公斤的男生。「說實話，是灰心的，每日被人『撳住打』喎。但慢慢避到，『撳』得沒那麼厲害，就知道速度和力量提升了。」她露出護齒喘着氣，拍拍拳套，再來。教練沒有遷就她是女生，她也沒有遷就自己。一頭短髮戴上頭套，幾個回合下來，倒錯覺這是正常對壘。

不過，香港拳手的真正試煉不在香港。計劃起初，港隊北上廣州集訓4個月，她的對手終於換成女生，更狠的中國女生。「20歲不夠，學拳5、6年，隨便打，就打爆了我的鼻子。」躺倒擂台上，她形容「衝擊很大」，不僅頭昏腦脹那種衝擊，還衝擊着一路走來的決定。「泰拳的話，我在香港算是數一數二，只有我打到人爆鼻，不曾被人打爆。然後，我轉打拳擊，又要停工，又要出埠，每次回家櫈都未坐暖就走……為了試一件事，值得付出這麼多嗎？」

相信自己一定得 但這件事，是奧運

她憶述師傅阮自強的話：「奧運的機會，錯過便是一輩子。覺得值得就去，不想，也沒有人逼你。你長大了，自己想吧。」有些事情只能自己想通。值得與否，無關結果，在於過程。對過中國頭號種子常園，「沒流血，沒受傷，完完整整走下擂台」，已經夠她樂一陣子；上月底武漢集訓，一記後手重擊對方鼻樑，她得意笑笑：「感覺回來了！」這個過程，半年出頭，「由拳擊初哥，到識打拳，識比賽，出去不會輸得太難看，甚至打到人流血，算是小小小小的進步吧。」

「如果去到奧運……」訪問最後，歐盈盈接過我的話題：「真的光宗耀祖，香港第一個奧運女拳手喎，比中六合彩還難。」斂起興奮的表情，難度愈高，愈是有力的證明：「有心不怕遲。無論多大年紀，多少人說你不行，只要你相信自己行，你就行。」

香港拳擊代表隊名單

女子51公斤級別 正選：歐盈盈

男子52公斤級別 正選：李宇正 後備：譚駿軒

男子57公斤級別 正選：曹星如 後備：鄧創文

男子63公斤級別 正選：張汛珩 後備：袁文俊

男子69公斤級別 正選：陳嘉華

男子75公斤級別 正選：簡亮泰 後備：劉子熙