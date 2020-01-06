魔鬼連線！連格拍吸血經理人同曼聯宣戰

作反喇！由曼聯自家培訓嘅英格蘭國腳連格，雖然喺2019年度過咗一個0入球0助攻球季，不過今季依然得到領隊蘇斯克查給予唔少落場機會，真係羨煞幾多「紅魔鬼」隊中具潛質新人。只係，唔知係咪聽得多自己成為咗曼聯嚟緊收購新兵嘅交易籌碼傳聞，今日有英媒報道，話「連美斯」已經決定泊吸血經理人拉奧拿個碼頭，實行魔鬼連線齊齊搵食，似係向「紅魔鬼」高層宣戰，睇嚟連格喺奧脫福嘅日子已經正式倒數！

27歲嘅連格，早幾年由新人身份冒起，慢慢得到重用，仲憑住穩定表現，曾經入選埋英格蘭國家隊，似係前途無限。不過，喺2019年連格好似突然迷失，成年都冇喺英超入波同交出助攻，就連國家隊揀人都冇佢份。早前，有消息話「紅魔鬼」打算收購李斯特城中場占士麥迪臣，竟然係用現金加連格去交易，聽到你都咪話唔灰心。

根據《每日郵報》所講，本身係2021年先合約到期、兼有1年優先續約權嘅連格，近排走咗去同拉奧拿傾合作，打算搵呢位外號「吸血經理人」做自己經理人，處理工作同轉會事務。要知道拉奧拿近半年因為搞保羅普巴去留問題，以及早前幫曼聯目標艾寧夏蘭特轉咗去多蒙特之後，已經正式同曼聯鬧翻，依家連格搵拉奧拿幫手，即係擺明預咗同「紅魔鬼」反面啦！

事實上，拉奧拿之所以肯畀連格埋堆，皆因佢一直想拓展自己喺英格蘭嘅市場，消息話佢相信簽入連格將會為佢向呢個方向踏出一大步。查實拉奧拿本身都係好多英超外援經理人，就連伊巴謙莫域、米希達利恩、盧卡古同保羅普巴，都係經拉奧拿安排轉會曼聯，不過簽番個英格蘭本土兵，總算係幫佢開拓到多一瓣生意，呢次「魔鬼連線」合作，拉奧拿點計都係有贏冇輸。唯一係一眾曼聯迷聽到，肯定會更加憎恨拉奧拿同連格，希望佢哋早走早着囉！