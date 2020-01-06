挪威足協年度頒獎　兩大天才包攬大獎

挪威國家隊近年喺國際球壇表現未算突出，不過佢哋國家嘅兩大足球天才，喺剛過去一年嘅表現都非常搶鏡，講緊嘅分別係由西甲班霸皇馬外借咗去皇家蘇斯達嘅馬田奧迪加特，以及剛剛加盟德甲多蒙特嘅艾寧夏蘭特，二人日前喺挪威足協年度頒獎禮上，分奪挪威足球先生同最佳進步獎，將來挪威足球都係靠晒佢哋呀！

上個月先度過21歲生日嘅馬田奧迪加特，當年16歲就加盟皇馬，不過一直冇機會上位，直到近年外借去荷甲先開始見到生機。上年前半年佢都係喺荷甲維迪斯度過，表現出色。然後係今夏，佢再被外借去皇蘇，結果踢完17輪西甲就錄得4入球同5助攻，又當選過西甲9月最佳球員，今次獲選挪威足球先生，都係實至名歸。

由於要備戰西甲，馬田奧迪加特未有出席頒獎禮，但就提前拍定段短片話：「多謝評委，呢個係莫大榮耀。我想同維迪斯、皇蘇，以及國家隊教練同隊友一齊分享呢份榮耀。」都算識講嘢啦！

至於早前由奧地利薩爾斯堡過檔多蒙特嘅艾寧夏蘭特，依家先得19歲，舊年佢喺世青盃，試過單場破紀錄入9球。同時，佢上半季喺歐聯又入8球，呢部入球機器睇怕未來同馬田奧迪加特有排爭做足球先生呀！