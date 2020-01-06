驚爆基爾指骨裂！東方新援抵港報到打ABL
2020年01月06日 18:32
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美藉外援拉利羅斯周日抵港，即投入操練，代替受傷的基爾。（圖片由香港東方提供）
香港東方宣布由新援代替傷兵基爾！繼上月中換走「搖擺」派斯而招攬高士拿後，香港東方今日（6日）宣布由於控衞基爾奮戰受傷，手指骨裂，因此球隊引入擁有多年歐洲職業賽經驗的拉利羅斯（Brandis Raley-Ross）頂替外援席位，並於本周三（8日）的東南亞職業籃球聯賽（ABL）主場對馬來西亞猛龍首度披甲。
開咧以來擔任球隊得分重責的基爾，早前於比賽期間碰撞受傷，經診斷後證實手指骨裂，目前已返回美國休養。球隊表示因基爾復出無期，故為應付ABL未來數月的緊密賽程，即時起用同樣來自美國的控衛拉利羅斯，而拉利羅斯本月5日已抵港，隨即投入球隊訓練。
32歲的拉利羅斯身高189cm，臂展長達203cm，職業生涯早期一直在東歐籃壇發展，期間曾獲邀跟隨NBA球隊夏洛特黃蜂操練，本年度則為黑山球隊KK Mornar Bar出戰歐洲籃球冠軍聯賽。拉利羅斯擅長為隊友製造出手空間，亦擁有良好的身體對抗能力，相信拉利羅斯的加入可助球隊重回勝軌。
拉利羅斯檔案
(Brandis Raley-Ross)
出生日期：1987年2月6日
國籍：美國
身高：189cm
體重：90kg
位置：後衛
球衣號碼：5
曾就讀學校：
University of South Carolina
曾效力球隊：
Iskra Svit（斯洛伐克）、Tallinna Kalev（愛沙尼亞）、Rakvere Tarvas（愛沙尼亞）、Panelefsiniakos（希臘）、BC Kalev（愛沙尼亞）、Lietkabelis Panevėžys（立陶宛）、Lakeland Magic（美國）、BC Beroe（保加利亞）、KK Mornar Bar（黑山）