驚爆基爾指骨裂！東方新援抵港報到打ABL

美藉外援拉利羅斯周日抵港，即投入操練，代替受傷的基爾。（圖片由香港東方提供）

香港東方宣布由新援代替傷兵基爾！繼上月中換走「搖擺」派斯而招攬高士拿後，香港東方今日（6日）宣布由於控衞基爾奮戰受傷，手指骨裂，因此球隊引入擁有多年歐洲職業賽經驗的拉利羅斯（Brandis Raley-Ross）頂替外援席位，並於本周三（8日）的東南亞職業籃球聯賽（ABL）主場對馬來西亞猛龍首度披甲。

開咧以來擔任球隊得分重責的基爾，早前於比賽期間碰撞受傷，經診斷後證實手指骨裂，目前已返回美國休養。球隊表示因基爾復出無期，故為應付ABL未來數月的緊密賽程，即時起用同樣來自美國的控衛拉利羅斯，而拉利羅斯本月5日已抵港，隨即投入球隊訓練。

32歲的拉利羅斯身高189cm，臂展長達203cm，職業生涯早期一直在東歐籃壇發展，期間曾獲邀跟隨NBA球隊夏洛特黃蜂操練，本年度則為黑山球隊KK Mornar Bar出戰歐洲籃球冠軍聯賽。拉利羅斯擅長為隊友製造出手空間，亦擁有良好的身體對抗能力，相信拉利羅斯的加入可助球隊重回勝軌。

拉利羅斯檔案

(Brandis Raley-Ross)

出生日期：1987年2月6日

國籍：美國

身高：189cm

體重：90kg

位置：後衛

球衣號碼：5

曾就讀學校：

University of South Carolina

曾效力球隊：

Iskra Svit（斯洛伐克）、Tallinna Kalev（愛沙尼亞）、Rakvere Tarvas（愛沙尼亞）、Panelefsiniakos（希臘）、BC Kalev（愛沙尼亞）、Lietkabelis Panevėžys（立陶宛）、Lakeland Magic（美國）、BC Beroe（保加利亞）、KK Mornar Bar（黑山）