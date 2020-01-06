好彩掛嘴邊　盧兆崎極速上位有原因

人生充滿運氣，就可以一直守株待兔，空等機會的到來？標準流浪門將盧兆崎，絕不認同這種處事方式。足球生涯屢遇好運而上位的他深信，即使事業發展比別人順利，也絕不能自滿，反而要勤奮練習，把握每次機會的來臨，才能踏上邁向成功的階梯。■圖／文：黃雋謙

年僅18歲的盧兆崎，季初在「菁英盃」對東方龍獅一仗陣前臨危受命，表現大獲好評。及後作客香港飛馬，更屢救險救為球隊守住勝局，自此嶄露頭角。回首數月來極速上位的過程，他坦承一切來得太快，將機遇歸功於「好彩」。

常將「好彩」掛在嘴邊的「兆崎」，足球生涯的確多次獲幸運之神眷顧。小學時期適逢校隊欠守門員，「兆崎」請纓承擔守着大門重任，自此踏上門將之路。中學期間，又湊巧遇上愉園青年軍缺門將一職，他又再次搭上「幸運列車」，在「快活谷」展開學徒球員生涯。

球員生涯一路遇貴人

不過愉園在2013至14年球季季中因被罰停賽，轄下青年隊季尾遭全數解散，「兆崎」只好再尋新球會，惟因為當時多支球隊的選拔期已過，他只好逐家逐戶叩門。這時一顆幸運星又再次出現在他面前：「嗰時太陽國際U14又係差個龍門，咁咪去試腳，又畀我得咗，仲識埋我嘅恩師！」

「兆崎」口中的恩師，便是球壇名將何國泉，他回憶起6年前剛入「飛龍哥」門下的情景：「佢啱啱教我時，我嘅基本功好差，由接波、中腰波到落地，全部要慢慢執。5年間佢成日鬧我，但我冇一次係唔忿氣，因為好多時佢都鬧得啱。」自遇上嚴師，「兆崎」才知天高地厚，自此將勤補拙，希望憑努力追趕別人：「嗰時U14一星期練兩日，但我就厚住面皮問『何Sir』，畀我跟埋其他梯隊練，點知佢又畀！」他明白雖然天生「好彩」，但若不靠後天努力，就絕對不能成功：「我當時只係想練多啲波，知道就算踢唔踢得都唔可以偷懶！」

前季「兆崎」跟從師父轉會晉峰，兩季間在正選門將林駿杰身上學習。及至今季晉峰意欲在港甲大展拳腳，他自感機會不多，忍痛離開師門另覓挑戰。此時獲標準流浪的試腳機會：「我當時同自己講，我冇退路，一定要把握呢次機會。」憑着決心「兆崎」終被招攬，更在季初把握機遇在聯賽擔正，成功以18歲之齡登上港超舞台。面對這一切夢幻的事情，他有感而發：「所有嘢嚟得太快，不過就算踢得好，我都會提自己，唔好覺得自己得咗，我條路嘅開頭只係比其他人平坦，但距離真正嘅成功仲差好遠。」

感激標準流浪 信任年輕人

季初加盟標準流浪之前，盧兆崎曾敲門問過幾家港超球會，惟獨流浪肯為這位剛成年的守門員提出聘約，他對此大表感激：「多謝莫生（會長莫耀強）同『Philip Sir』（總監李輝立）畀機會我，我明白港超球隊始終為成績行先，好難得有一間球會肯咁信任年輕人。」

「兆崎」回想起當初只期望擔任第3門將，但直到李輝立向他講完一番話，他感到機會來臨了：「『Philip Sir』成日提我要畀心機練波，機會嚟到嘅時候要好好把握，點知最後真係有得踢正選！真係好多謝佢。」

盧兆崎Profile

年齡：18歲

身高：1米80

體重：65公斤

青訓球會：愉園、太陽國際、晉峰

今季上陣：7場