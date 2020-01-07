阿迪達更衣室做嘢　阿仙奴靠新星過關

英足總盃第3圈重頭戲，阿仙奴主場迎戰英冠1哥列斯聯，戰況異常激烈，各踢半場好波，結果兵工廠下半場發威，憑新星雷斯尼爾遜一箭定江山，以1比0險勝晉級，新帥阿迪達2連勝兼0失球，走勢向好。

列聯斯在英冠排頭位，來季升班呼聲甚高，今仗予阿仙奴極大壓力，上半場反客為主積極搶攻，竟錄得15次射門，包括射手班福特開賽15分鐘面對3名敵衞起腳中楣彈出，其後另一攻勢，射手阿里奧斯基近射又被阿仙奴門將達米安馬天尼斯撲出，兵工廠半場力保不失，都算好彩。

阿仙奴下半場未有球員變動，但全隊表現判若兩隊，態度積極踢法硬淨，似乎領隊阿迪達喺更衣室做咗唔少功夫，球隊亦回復勁旅風範，壓住列斯聯狂攻，下半場錄得13次射門，並於55分鐘打破僵局，拿卡錫迪右路傳中，省中對方後衞改變方向，20歲新星雷斯尼爾遜近門撞射，對方門將封擋仍入網，阿仙奴領先1比0。

開紀錄後阿仙奴未有放慢節奏，繼續壓迫列斯聯，柏柏斯達夫普路斯及後備入替嘅巴西天才加比爾馬天尼利都有攻門機會，最終阿仙奴保持1比0勝局完場。