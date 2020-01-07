【賽後解碼】阿迪達建立權威　成功第1步

阿仙奴喺英足總踢「半場好波」淘汰列斯聯，領隊阿迪達有驚無險通過一次大考驗，「兵工廠」今場演出顯然唔及之前贏曼聯甚至輸畀車路士，但係阿迪達喺短時間之內建立嘅權威性，將係佢要成為成功領隊嘅第1步。

作為「新丁」領隊嘅阿迪達，跟隨哥迪奧拿多年後，大家對佢嘅戰術能力都冇太大質疑，球迷最擔心係呢位新丁點樣駕馭一支豪門，但喺佢上任嘅半個月時間，阿迪達似乎已成功建立自己嘅權威，令到一眾大哥同新人都信服。

由阿迪達上任第1個記者會，已開宗明義話會將自己一套足球哲學帶入阿仙奴，不下一次強調當中嘅原則係「冇得妥協」(Non-negotiable)，當球迷見到奧斯爾都踢出打甩門牙和血吞嘅戰意，就見到阿迪達嘅影響力立竿見影。

今場對列斯聯上半場一盤散沙，拿卡錫迪賽後透露：「阿迪達半場狂鬧，佢好嬲，覺得球員唔尊重佢嘅部署。」門將馬天尼斯亦話：「阿迪達(半場)真係好嬲，但呢個係球隊需要嘅嘢。」結果阿仙奴喺戰術同心態調整下，下半場判若兩隊並順利贏波。

阿迪達賽後解釋：「上半場嘅表現令我唔開心，我會畀球員知道我唔開心。」阿仙奴上場贏曼聯之後，球員心態上立即有鬆懈情況，類似情況喺近年屢見不鮮，「慈父」雲格同「言語不通」嘅艾美利都改變唔到，或者「兵工廠」最需要嘅就係一個權威人物「鬧」醒佢哋。