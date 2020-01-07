【多相】索過李玟娥！新女足女神睇到心心眼

仲講南韓女足女神係李玟娥？依家有新接班人出現咗喇，佢叫姜秀珍，天生一副明星相，畀人形容同韓國女歌手、女子組合LABOUM成員之一嘅率濱一樣咁索！

身高1米71嘅姜秀珍，今年22歲，有一對水靈靈嘅眼睛，瓜子口面，身材高挑，剛啱由大學聯賽經過選秀，簽約加盟世宗體育博彩隊（Gumi Sports Toto），下季會亮相南韓女子職業聯賽。

姜秀珍就讀韓國著名學府高麗大學，細個係練跆拳道，後來轉玩足球。佢司職中堅，又可以打邊閘，高中時期仲踢過中鋒，係個全能球員，稱得上係集美貌、智慧於一身嘅新一代足球女神。就係喺選秀期間，有網民以「一名新一代靚女球員」為題發文，鋪咗姜秀珍嘅相出嚟，令佢聲名大噪，紛紛留言：「我想快啲去睇波呀」、「我覺得佢好似率濱」。啲球迷跟手仲發現，佢原來有喺社交平台上載視頻，專門教人點樣防止拉傷肌肉，人氣自然更勁。

咁都未算誇張，姜秀珍嘅美貌竟然同時吸引埋日本球迷同傳媒，有人馬上建議佢：「李玟娥嘅接班人啊，嚟INAC神戶雌獅，同李玟娥一齊踢波好唔好？」可惜呢個願望就實現唔到嘞，因為27歲嘅李玟娥已經決定返韓國，轉投現代製鐵。少咗個靚女點得？日媒《Football Zone》馬上推波助瀾，認為1997年3月1日出生嘅姜秀珍，如果登陸日職女子聯賽，肯定「會係繼承李玟娥超高人氣嘅美女球員」。不過，姜秀珍仲未想外闖住，呢位濟州姑娘話喺南韓女足佔一席位，先係自己短期最想實現嘅目標喎。