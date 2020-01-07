奧迪加特膺挪威足球先生　揭皇馬掘金方程式

2020年01月07日 15:07
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    由於挪威新星馬田奧迪加特喺皇家蘇斯達愈踢愈好，日前更加力壓人氣新星夏蘭特，當選2019年挪威足球先生。皇家馬德里下季基本肯定收回自用，早前外傳「日本美斯」久保建英會由馬略卡轉借皇蘇一事，似乎已經接近扑槌，日本版 《Goal.com》嘅報道甚至講到明，久保建英將會代替馬田奧迪加特！
    久保建英下季會唔會好似馬田奧迪加特咁，喺皇蘇踢到識飛冇人知，但係呢位18歲中場至今為馬略卡上陣15場，踢過969分鐘，明顯已經適應西甲嘅節奏，皇馬對佢能夠成材嘅信心愈嚟愈強，所以決定利用「馬田奧迪加特成功軌道」，將久保建英再一次「放衞星」。
    皇馬咁做其實仲有另一個如意算盤，因為據《Transfermarkt》最新統計，1998出生嘅新星入面，「銀河艦隊」旗下兩件小將馬田奧迪加特、費達歷高華維迪身價雖然及唔上巴黎聖日耳門 (PSG)嘅前鋒基利安麥巴比、利物浦翼衞阿歷山大阿諾特，但係佢兩個嘅價值喺過去一年，升咗唔只一倍，由2000萬歐元上到5000萬歐元，皇馬賺到笑。假如免費加盟、年薪200萬歐元嘅久保建英一樣打起咗，皇馬賺到嘅仲更加可觀。
    ●1998出生新星身價榜
    排名 球員 (球會)　身價
    1.基利安麥巴比(PSG)　2億歐元
    2.阿歷山大阿諾特(利物浦)　1.1億歐元
    3.基斯甸普列錫(車路士)　6000萬歐元
    4.費達歷高華維迪(皇家馬德里)　5000萬歐元
    4.馬田奧迪加特(皇家蘇斯達)　5000萬歐元
    4.艾奧亞(里昂)　5000萬歐元
    4.烏柏美卡奴(RB萊比錫)　5000萬歐元
    8.艾達米列達奧(皇家馬德里)　4500萬歐元
    8.阿舒拉夫(多蒙特)　4500萬歐元
    10.奧爾莫(薩格勒布戴拿模)　3500萬歐元