群星鬥揮桿　活士拍檔：希望攞頭彩

年度本地高球盛事「香港高爾夫球公開賽」將於1月9日至12日假粉嶺香港哥爾夫球會舉行。今年賽事吸引多達120位來自亞巡、美巡及歐巡等球手參賽，去年英國公開賽冠軍羅利（Shane Lowry）時隔10年再度來港參戰，祈望在香港創出佳績。另外，世界排名16的費諾（Tony Finau）則首次參賽，期待在香港品嚐美食之餘，可以勝利為2020年帶來好開始。

第61屆香港高爾夫球公開賽原定於2019年11月舉行，受本港局勢影響延至今年一月上演。2019年英國公開賽冠軍羅利、去年聯同活士為美國隊贏得總統盃的費諾、2002年亞運金牌得主卡普爾（Shiv Kapur）及港將伍城鋒，周二（7日）出席賽前記者會分享備戰情況，更現場學整點心，一嚐特色美食。

「很開心再回來香港，我很喜歡城市的生活，2020年能在香港開始是最好的了。」十年後重返香港的羅利表示，自己在各方面都成熟了不少，期待今次在香港會有好表現。高爾夫球在2016年重返奧運，羅利期望今年可以爭取足夠積分代表愛爾蘭參加這個4年一度的大型賽事：「我很愛我的國家，可以穿上綠色隊服代表自己的國家出戰奧運會是很棒的事，贏得獎牌是我的目標之一。」

美國球手費諾去年與活士合作，為美國隊贏得總統盃冠軍，他期待來港可延續上季的佳績，順道遊覽這個亞洲大都會：「今次是我第一次來香港，我知道這個球場歷史悠久，也知道香港有很多美食。老婆已為我準備了必去景點清單，看看能否抽時間去逛一逛吧！」

今屆參賽的香港球手為歷屆之冠，最少會有13名本地球手亮相一連四天的香港公開賽，而25歲的伍城鋒（Terrence）是其中一員，他表示能在主場作賽讓他更添動力，但亦不會過於緊張，免得影響發揮：「身為香港球手，每年可以參加香港公開賽一定是最大的目標，因為這是香港的唯一一個職業賽，能夠獲得資格絕對不是一件容易的事，再加上可以在香港人面前打波更加有動力！但都會以平常心作賽，當是一場普通的比賽，不要為自己徒添太多壓力。」

Terrence以業餘球員身分參加今屆比賽，他透露自己計劃在香港公開賽後爭取職業資格：「比賽由十一月延期至一月對我的影響不大，因為本來這兩個月都沒有安排比賽，都是在等2月到內地和泰國打Q School（Qualifying School），現在正好可以寓賽於操，如果比賽取得好成績，能對我爭取轉打職業建立信心！」Terrence希望自己在香港公開賽可以取得頭30名，為爭取職業資格打強心針。

第61屆「香港高爾夫球公開賽」

比賽日期：2020年1月9日至12日（星期四至日）

地點：香港哥爾夫球會（香港新界上水粉嶺公路地段1號）

賽制：4輪72洞比杆賽，兩輪36洞後排名前65及並列的選手晉級

門票：1月9、10日 免費入場（每人每日最多可領取2張免費門票）

1月11、12日 港幣400元

四日套票 港幣600元

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