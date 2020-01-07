【曼市打吡】哥迪奧拿：我永不教曼聯

英超曼市雙雄今晚深夜會喺英聯盃4強首回合碰頭，賽前記招入面，曼城領隊哥迪奧拿高調話明自己，永遠都唔會執教曼聯，但佢強調自己唔係唔尊重「紅魔鬼」，相反，佢係極之欣賞呢隊死敵，仲深信曼聯遲早都會回復昔日強隊地位。

哥迪奧拿話：「喺執教曼城之後，我肯定唔會去教曼聯啦！就好似我永遠唔會教皇馬一樣，呢樣係毫無疑問嘅。如果冇其他教職邀請，我就會去馬爾代夫，係喎，或者唔係馬爾代夫，因為嗰度冇高爾夫。」哥帥仲透露喺2012年，曼聯傳奇領隊費格遜曾經邀請佢嚟教「紅魔鬼」，但佢冇答應，然後去咗教拜仁。

哥帥重申自己唔係唔睇唔起曼聯：「我對呢間球會有無比尊重，我亦相信佢哋未來一定會返回聯賽中應有位置。一支球隊好難一直贏波，就算以往喺費格遜麾下，都曾經遇到類似情況。或者佢哋依家戰績麻麻，但係佢哋一定會返番嚟！」呢位西班牙名將仲大讚蘇斯克查領軍方向，話「蘇B」已經走上正確道路，只係需要更多時間。

至於「蘇B」都對哥迪奧拿讚不絕口，算係識英雄重英雄，但就強調：「我好尊重哥迪奧拿嘅球隊，佢哋將標準提高咗好多，呢個都係我哋目標。佢對英國足球有巨大影響，但我必須補充，我曾經喺費格遜麾下工作，佢先係對英國足球影響最大一個。」