普巴做手術又抖4周　蘇B爆幕後黑手玩嘢

曼聯麻煩友中場保羅普巴又有新搞作，今日佢喺社交網上載一場醫院病房上，話自己即將要做手術咁話。事後主帥蘇斯克查解釋，話普巴足踝做手術至少抖4周，仲爆多句話普巴之所以突然做手術，係問完佢班「自己人」先做嘅決定，即時令各界猜測，係普巴經理人拉奧拿玩嘢，「逼宮」搞轉會。

普巴自從9月尾受傷，一直休戰到聖誕前先復出對屈福特，點知踢完一場，依家又話足踝有新傷，今日仲喺IG擺晒相，透露自己將要接受手術。「蘇B」之後喺記招提到：「普巴經過一段長時間休戰後返嚟，再落場之後，又有傷，所以之後去唔到般尼。佢覺得足踝酸軟，然後我哋幫佢做檢查，發現並唔係之前嘅舊傷，係個新傷。」「蘇B」之後以普巴問過「自己人」後，就有咗做手術決定，佢呢番話提到「自己人」，就引嚟記者質疑，係咪普巴經理人搞搞震，做手術會否連球會都唔知？

對於記者疑問，疑似錯口講錯嘢嘅「蘇B」之後補鑊解釋：「自己人？我意思係佢問番自己嘅醫生同信任嘅人。可能係我英文差，總會有啲人係你特別信任同會搵佢傾嘅。就好似以前我膝部受傷，我都會喺挪威同瑞典有我啲可商討嘅人。普巴有佢信任嘅人，呢點好重要。當佢接受完檢查，我哋搵佢傾過，佢亦都同我一樣會搵佢嘅醫務朋友，事關你總會想有最好嘅第二意見去參考。反正唔係傷到最重，應該抖3至4星期啦！」正所謂解釋等於掩飾，「蘇B」講咁多，普巴嘅自己人都係呼之欲出，佢哋同曼聯睇怕仲有排玩嘢！」