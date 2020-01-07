【東體爭議】足球埋沒「狼人」查奧爾天才

英超狼隊今季繼續神奇演出，踢完21輪排喺第7位，緊追曼聯而拍住狼隊，同時仲要壓住阿仙奴。至於狼隊踢得咁好，其中一個功臣肯定係西班牙「扭波王」艾達馬查奧爾，呢個出身巴塞隆拿嘅「筋肉狂人」，除咗腳法了得，仲有速度驚人，而佢一身媲美健美同舉重運動員嘅誇張肌肉，原來令佢曾經得到美式足球隊垂青。究竟依家佢靠踢波搵食，係咪埋沒咗佢喺其他運動項目嘅驚人天才呢？

喺巴塞青訓出身，但僅曾為巴塞一隊上陣一次，艾達馬查奧爾19歲決定轉戰英超加盟阿士東維拉，之後又踢過米杜士堡，然後上年轉投狼隊，開始打出名堂！今季呢位西班牙「狼人」表現愈踢愈生猛，元旦日對屈福特，更加完成咗單場15次扭過對手，係自2006/07球季有Opta統計以來，英超單場最多紀錄，難怪早前有傳連曼城都睇中佢，想用8,000萬鎊將佢收歸旗下啦！

艾達曼查奧爾喺足球世界事業發展穩步上揚，不過埋波一腳同傳送準繩都仲係有提升空間，先有望攀上最頂級球星行列。與此同時，佢嘅狼隊隊友路曼沙斯大爆，原來過去有NFL美式足球隊搵過艾達曼查奧爾，想簽佢做「跑衞」，會唔會佢一早轉打美式足球，先會有更大發展？路曼沙斯話：「我哋日日一齊做Gym，訓練前後都有去。或者佢屋企有間隱藏健身室啦，但我真係未見過佢舉鐵。佢根本係天生巨型同快速，我記得有次問佢，『你跑到好似美式足球員』，跟住佢回應我，話佢以前踢巴塞嗰陣，有NFL美式足球隊搵過佢，你就知佢犀利。你要知道，以前有人話過佢，唔會踢到波。」

之前有人翻睇艾達曼查奧爾喺2018年幫《馬卡報》做嘅訪問，佢話自己只係跟隨體能教練之練習，從未做重量訓練，事關佢知道自己太易產生肌肉：「我從未去舉重，或者大家唔信，但係真嘅！」睇落艾達曼查奧爾嘅運動天份確實相當驚人，唔踢波的話，佢隨時會有更好發展，大家又點睇呢？