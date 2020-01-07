家人支持停學放膽去衝　林衍廷威畀你睇

「16歲嘅決定完全冇後悔……甚至覺得如果再早啲開始職業生涯就好。」富力R&F右後衞林衍廷說。相隔兩季再次回到職業生涯首家球會，這支球隊亦從「青春班」蛻變成「5000萬巨型班」。雖然「FatGor」仍是「菁英盃」適齡球員，但他並不甘於做一個「菁英盃專員」，更期望：「雖然我只有20歲，但係我唔會當自己係年輕球員，希望可以畀到表現人哋睇，我有能力去競爭。」■圖/文：陳焌鏗

感謝梁志榮提攜

2016至17球季，「FatGor」獲時任富力助教梁志榮邀請，以16歲之齡與富力簽下一紙合約，正式展開職業生涯。過去3季，「FatGor」一直跟隨梁志榮南征北討，如今縱使分道揚鑣，但師徒之間的恩情，「FatGor」仍牢記心中：「冇佢，我唔會喺16歲成為職業球員，除咗多謝之外，都唔知講乜好。」香港，也許不是個追夢的好地方，許多人受制於家庭、生活等種種原因，在選擇麵包與夢想之間，總是二元對立，更遑論放棄學業追尋夢想。幸好「FatGor」有着開明的家人，放手讓他一搏：「我老竇好支持㗎！其實之前上富力係佢逼我，嗰陣上上吓堂突然間打畀我，叫我放學返屋企換衫上廣州簽約，之後就放咗我上去廣州，跟住停埋學。」

仍想外闖試實力

職業生涯第2季，「FatGor」便成為「最佳青年球員」，更獲得香港隊徵召出戰亞運。回想起當日於印尼一戰中正選上陣，他依然記憶猶新：「其實緊張嘅，開波嗰刻有啲震，因為對手咁多球迷，加上全香港都睇住，真係好緊張。但點都係開心嘅，因為你係球隊一分子，代表你嘅付出有回報！」年少得志的他坦承曾一度自我膨脹，幸得一眾前輩點醒，才回復正軌。他更認為：「其實我覺得自己上季表現比前季好，前季攞到『最佳青年球員』我覺得係運氣成分比較多，上季就多咗用腦踢波，學識點樣用個波去幫球隊，而唔係一味跑。」然而，情緒管理仍是他的一大課題：「球場外其實我係好少發脾氣，但係喺球場內我係好想去贏波，所以好多時候控制唔到自己情緒，因為我真係唔想輸！」

至於未來目標，除了為富力爭取好成績、入選港隊外，曾在葡萄牙甲組球會科瓦彼達迪青年軍試腳的「FatGor」還期盼，能夠有第2次機會，與當日的隊友再決高下：「每個球員都希望出外踢波，惟有努力睇吓之後有冇機會，以前細個去葡萄牙係畀人恰，依家好想睇吓我嘅實力係咪仲同佢哋差咁遠！」

FatGor學過彈琴玩過體操

「FatGor」小時候與其他小朋友一樣，參與不同課外活動，從中發掘自己的興趣，誰知道外表粗豪的他曾學習體操和彈鋼琴：「我細個喺國際學校學體操，其實我都唔知點解我老竇捉咗我去學，嗰陣見到國際學校有個球場，之後我就同佢講：『下面個草地好靚，我想落去玩。』跟住我老竇幫我報名先知道學踢波，慢慢踢吓踢吓，又覺得幾好玩喎，咁就一直踢到依家。」

林衍廷Profile

年齡：20歲

身高：1米75

體重：80公斤

位置：右後衞、右中場

曾效力球會：R&F富力、夢想FC

現效力球會：富力R&F