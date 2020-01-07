ABL　臂展超身高14cm！東方出「長臂」

一般來說人的臂展跟身高差不多相等，但是籃球運動員是例外的存在。香港東方周三（1月8日）晚上8時於ABL東南亞職業籃球聯賽，修頓主場迎戰馬來西亞飛龍，將是新援拉利羅斯首騷，這位身高1米89的後衛「臂展」達2米03，即臂展超身高14cm！且看他的長臂能否在防守上取得更大甜頭，為球隊爭取2020首捷。

香港東方在ABL開季陷入小低潮，暫未找回勝利的步伐。踏入新年，「得分王」基爾更加因傷離隊，面對重重難關，隊長李琪鼓勵隊友迎難而上：「我們會付出所有，為今年有個好的開始而努力。」

東方宣布引入來自美國的32歲新外援控衛拉利羅斯（Brandis Raley-Ross），本月5日抵港後隨即投入球隊訓練，今仗對飛龍料可首度披甲。臂展在防守端同樣非常重要，畢竟胳膊長就代表著防守面積非常大，在防守時就更容易干擾對手的進攻。臂展超身高14cm的拉利羅斯擁有長達10年職業籃球經驗的他近年在東歐發展，去年協助黑山球隊Mornar贏得聯賽冠軍。「我是一個競爭者，喜歡勝利的感覺，所以每天都會尋求進步。希望來到香港東方可以延續我的冠軍之路。」有別於基爾的搶攻型打法，拉利羅斯更善於為隊友製造出手空間，他表示期待為球隊帶來正面影響，「我知道球隊很需要一場勝仗，希望我可以幫到球隊。」

馬來西亞猛龍上場以80比68擊敗越南西貢熱火後，暫錄3勝1負。其中美藉外援Will Artino表現最突出，每場平均抓下16.7個籃板，為球隊製造不少二次進攻機會。假如東方兩位內線球員荷利菲特及高士拿能加強合作性，積極搶板及補位，相信能將他的威脅降低。

隊長李琪認為，球隊最大問題是戰術的執行力，「球隊需要更有紀律地執行教練的戰術，事實上頭幾場我們都未真正做到教練的要求，不過打了幾場都逐漸有進步，我們需要多一點時間。」不過他重申，球隊今年無論在外援、模式及系統方面都和過往三年完全不同，相信隊友們都需要更多時間適應。

李琪對新隊友留下了不錯的印象：「拉利羅斯加盟後，現在三個外援的分工，特別是進攻方面會更加平均。他雖然不是一個很快的球員，但他在傳球和組織方面都不錯，而且好肯夾波，我覺得挺適合我們的打法。」李琪又強調，漫長的賽季才剛開始，希望踏入2020年可以盡快重返勝軌，期待憑主場之利力抗強敵。

賽事資料表：

香港東方 對 馬來西亞猛龍

日期：1月8日(周三)

時間：晚上8點

地點：灣仔修頓室內場館

門票：成人：港幣100元正；特惠：港幣50元正