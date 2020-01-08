【有片】半場吞3蛋　曼市打吡紅魔慘敗

英聯盃4強首回合曼市打吡曼聯對曼城，紅魔鬼奧脫福主場踢唔出氣勢，上半場落後3球劣勢下靠拉舒福特破蛋，以1比3敗陣，踏入2020年3戰未嚐一勝，至於曼城先勝一仗，次回合返主場只要打穩陣波，晉級在望。

聖誕新年快車過後，今戰雙方均作出輪換，個別主力休息，曼城今仗反客為主，17分鐘率先攻門，貝拿度施華右路引球切入中路，在禁區頂離門20碼起左腳勁射遠柱上角入網，憑一記世界波先開紀錄。

33分鐘曼城擴大比數，貝拿度施華交靚直線，域陀連迪路夫瞓盡攔截落空，馬列斯成功入楔單刀扭過埋迪基亞送入空門，曼城贏到2比0；39分鐘，奇雲迪布尼左路殺入禁區，窄位起腳迪基亞撲出，皮球反彈安達斯彭利拿入網擺烏龍，曼城運都贏埋，半場領先3比0。曼聯自1997年5月對米杜士堡後，23年來第1次喺奧脫福半場失3球，又寫一項恥辱紀錄。

3球落後嘅曼聯仍未放棄，下半場70分鐘一次快攻，拉舒福特接應連格傳送，右路單刀埋門破蛋追成1比3完場，曼城首回合領先3比1，次回合回師主場相當好踢，曼聯要翻身除非有奇迹出現。