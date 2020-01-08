球員身價榜更新　史達寧沙拿進佔3甲

球員身價權威機構「瑞士足球天文台CIES」更新球員身價榜，基利安麥巴比估價仍居世界第1，5位英超球星進佔前10，球王美斯排第8，另一球王C朗拿度卻跌出20名以外。

最新球員估價，基利安麥巴比以2.652億歐元(約23億港元)繼續排榜首，第2位就係曼城英格蘭前鋒史達寧，身價2.237億歐元(約19.4億港元)，利物浦埃及射手穆罕默德沙拿則以1.751億歐元(約15億港元)排第3。

世界前10球員中，英超球星佔5人，除史達寧同沙拿，仲有沙迪奧文尼、哈利卡尼及拉舒福特。

球王美斯退居第8，身價為1.255億歐元(約10.9億港元)，至於C朗身價不足1億歐元，已跌出前20名。

球員身價前10名

1.基利安麥巴比 巴黎聖日耳門 2.652億歐元

2.史達寧 曼城 2.237億歐元

3.穆罕默德沙拿 利物浦 1.751億歐元

4.查頓辛祖 多蒙特 1.689億歐元

5.沙迪奧文尼 利物浦 1.556億歐元

6.哈利卡尼 熱刺 1.505億歐元

7.拉舒福特 曼聯 1.343億歐元

8.美斯 巴塞隆拿 1.255億歐元

9.基沙文 巴塞隆拿 1.236億歐元

10.拿達路馬天尼斯 國際米蘭 1.157億歐元