【法聯盃】聖日耳門冇悶場

今日筍盤360推介法聯盃8強賽事，巴黎聖日耳門主場迎戰聖伊天，聖日耳門對上6屆法聯盃勝出5屆冠軍，上屆球隊在8強出局，今屆當然不想重蹈覆轍。

聖日耳門上場法足盃以6比0大勝業餘球隊利納斯蒙特利，數名主力尼馬、麥巴比、伊卡迪同迪馬利亞全部沒有上陣，可以養精蓄銳。

連同歇冬前比賽，聖日耳門近6場不但全部獲勝，而且合共轟入26球，總入球全開4球或以上，今場大細中位數有3.5球，入球大可投以信心一票。

直播表

周三6:15pm U23亞盃 伊拉克U23 Vs 澳洲U23

Now 670、Fox +；有線651、611台

周三9:15pm U23亞盃 泰國U23 Vs 巴林U23

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四1:45am 法聯盃 里昂 Vs 比斯特

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四4:05am 法聯盃 巴黎聖日耳門 Vs 聖伊天

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四4:05am 法聯盃 里爾 Vs 艾米恩斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台