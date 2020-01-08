【賽後解碼】曼聯天價買馬古尼多得佢哋

曼聯季前用破後防世界紀錄嘅8,000萬鎊轉會費收購哈利馬古尼，唔少球迷都覺得曼聯做咗「水魚」。馬古尼顯然唔係華基爾雲迪積克嗰種「一個救全家」級數，今季表現亦唔算特別突出，不過睇到英聯盃4強對曼城一仗，域陀連迪路夫同菲爾鍾斯嘅災難性演出，球迷應該明白曼聯係焗做呢隻「水魚」。

「表情帝」菲爾鍾斯今季英超只踢過1場，就係上年11月作客錫菲聯，呢場波佢只係踢咗半場就立即被換走。估唔到今場關鍵大戰，菲爾鍾斯要頂替受傷嘅馬古尼再度擔正，結果就畀曼城攻擊球員玩殘，上半場輸嘅第3球，奇雲迪布尼只係輕輕一個假動作，就搞到菲爾鍾斯成個人跣低，目送對手深入腹地令隊友擺烏龍。

長坐正選嘅域陀連迪路夫，今季亦經常有個人失誤，今場冇咗馬古尼喺身邊更加患得患失，馬列斯入第2球就係多得呢位瑞典國腳連環出錯，頭槌解圍頂畀人之後，再作出一次冇準飛鏟，結果畀馬列斯輕鬆單刀射入。

哈利馬古尼在陣期間，曼聯防線雖然唔稱得上係固若金湯，但喺組織性同緊密性方面明顯好好多，比起陣中其他中堅係大大嘅Upgrade，呢8,000萬鎊絕對唔係冇價值。蘇斯克查賽後話馬古尼下場仲未出得，曼聯真係要自求多福。