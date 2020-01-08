新一季新挑戰 　Marco：再打快啲

「新一年、新挑戰！」今日(8號)踏入42歲的傅家俊，已踏進職業球壇第21個賽季，近年因眼疾問題影響表現，「Wonder爸」除了希望有個至fit身體之外，更有另一個生日願望：「搵支好Ｑ（棍）！」

今年「21 對」的生日都會與家人渡過，身體健康、家人平安當然是生日願望，他更表示：「身型可以再減少少，同埋都想搵到一支好cue棍，其實一值都物色，但始終唔啱心水，因為都想打法上可再有突破。」傅家俊原來20多年一值都是用着同一支球桿，但多年來不停尋找「好拍檔」，始終未合心水。

目前世界排名56的Marco對於過去一季，形容不過不失：「年初有啲大賽好似唔係太理想，世錦賽首圈出局，但年尾又好似回升，整體都算唔錯，畢竟過去一年都是調整期。」

特別是去年底的比賽更加是改變了球路，出cue極快，在比賽上平均出cue13秒幾令球迷甚至球圈球員都意想不到，他笑言：「要改變打法，要做最快球手，哈哈！」他承認眼睛問題都是其中一個加快打法的原因，因為可減少眼晴疲勞，畢竟目前瞄準白波時會特別傷神。

農曆年廿七（20號）就要再踏征途，出戰2020年的首個賽事-歐洲大師賽32強，面對這個比賽有點矛盾，因為若果順利過兩關，就要在奧地利渡過鼠年。對於來年比賽上的新目標，他不太強求排名，最重要打好每一場波。