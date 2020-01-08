港將大晒冷　初生之犢挑戰高手未驚過

第61屆「香港高爾夫球公開賽」將於周四（9日）起一連四日假粉嶺香港哥爾夫球會上演，東道主香港更派出歷來最多的13名香港球手出戰，試圖挑戰世界級高手，周三（8日）「晒冷」作最後備戰，陣中最年輕17歲的「初生之犢」楊曉威更期望處子戰留下美好回憶。

今屆香港公開賽共有120名來自23個國家及地區的球手參加，當中東道主球手陣容十分值得注目。13名香港球手將在粉嶺香港哥爾夫球會出戰，是賽事歷來最多主場球手的一屆，包括：張雄熙、林日曦、伍城鋒、鄧子軒、黑純一、楊慕天、黃帥銘、Leon D’Souza、許龍一、楊曉威、史都華、馮裕德及蔡維臣。

現年17歲的楊曉威（Alex）今年首度參戰「香港高爾夫球公開賽」，更成為今屆賽事最年輕的球手。現於美國留學，曾居於香港、台北及澳洲等地，10歲時開始正式接受訓練；三個星期前始獲賽會通知取得參賽資格，他直言能夠參加比賽心情興奮：「知道自己能夠參加香港公開賽，我和家人將原訂探親的行程都改了，亦要遲一星期才可以回到校園，但能夠參加比賽實在是難以置信，好開心可以同世界上最好的球員一齊比賽，希望將自己的表現發揮出來！」

至於2018年曾代表香港參加高爾夫球個人及團體賽的黃帥銘（Ben），經已是第二次參加香港公開賽，Ben希望今年自己能夠發揮得更穩定：「上屆我第一次參加，心情好亢奮，好想表現給別人看，想用獎盃、成績去證明自己，反而因此沒有好好把握到機會。今次我想做到每一杆都能打出自己水準的，不再去理會他人的杆數，好好專注和享受自己的比賽。」Ben現時正在美國就讀大學二年級，有志修讀社會學的他表示，大學裡的訓練讓他一直保持比賽狀態：「在學校裡每星期都不斷跟隊友比賽，因為每個比賽都要重新選拔出賽資格，暑假時又參加了兩三個比賽，在心理上或放波的質量都提升了，希望有助在職業比賽上的發揮！」

此外，在9月轉為職業球員的美籍華人新貴吳璧源（Brandon Wu）亦會出戰賽事，精通英語、普通話的Brandon更不吝嗇其語言天賦，頻頻向傳媒表示他能以普通話應對。去年6月以21歲之齡打入美國公開賽最後一圈賽事的他，期望粉嶺球場能成為自己的福地：「我覺得這裡挺舒服的，不是特別長的一個球場，然後果嶺挺小的，對我打鐵杆有優勢，而且有好多高球明星也來過這裡比賽，並得冠軍，我希望能夠成為他們其中一員。」

「香港高爾夫球公開賽」將在明天起進行小組賽，兩輪36洞後排名前65及並列的選手將晉級周六、日的比賽。

第61屆「香港高爾夫球公開賽」

比賽日期：2020年1月9日至12日（星期四至日）

地點：香港哥爾夫球會（香港新界上水粉嶺公路地段1號）

賽制：4輪72洞比杆賽，兩輪36洞後排名前65及並列的選手晉級

門票：1月9、10日 免費入場（每人每日最多可領取2張免費門票）

1月11、12日 港幣400元

四日套票 港幣600元

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