武磊麻煩喇！愛斯賓奴簽前皇馬魯爾救亡

西甲愛斯賓奴踢完半季，19場僅入14球係全西甲最差，中國「武球王」武磊至今聯賽入咗2球，竟然已經同另外3個隊友並列球隊首席「士哥拿」。依家排緊聯賽榜包尾嘅佢哋，為咗護級，據報將會以破球會紀錄嘅2,250萬歐元，買入喺皇馬出身嘅前鋒魯爾迪杜馬斯。到時呢位「魯爾」正式由葡超賓菲加加盟，武磊喺球會地位將會進一步下滑呀！

武磊喺上半季西甲16次上陣，其中10次正選6次後備，上陣機會唔係冇，但絕對唔係冇佢唔得嗰隻。愛斯賓奴踢完半季都冇話信晒邊個前鋒，皆因包括武磊、法古度費雷拉同卡里利等，根本冇個信得過。

至於「賓佬」依家斟介嘅「魯爾」，當然唔係皇馬傳奇球星魯爾，而係現年25歲嘅魯爾迪杜馬斯。身為皇馬青訓產品，但魯爾迪杜馬斯喺「銀河艦隊」一隊係從來未有上陣機會。17/18球季，佢被外借去西乙華歷簡奴，結果上陣32場入24球幫球隊升班，算係有料到呀！上季，佢為華歷簡奴喺西甲踢33場入14球，依然有好演出，只係球隊最終要降班。舊年夏天，佢過檔葡超賓菲加，可惜佢似乎唔多適應葡超足球，半季只入3球，依然回流西甲都會係個唔錯選擇。

根據《世界體育報》所講，愛斯賓奴已經同賓菲加及魯爾迪杜馬斯傾妥晒轉會費同合約條件，依家只差官宣。報道話，呢位身高1米81嘅前鋒基本轉會費係2,000萬歐元，另加250萬歐元浮動轉會費，當中包括出場10場多100萬歐元，為愛斯賓奴護級成功多100萬歐元，同今季入5球即多50萬歐元。此外，如果將來愛斯賓奴再將魯爾迪杜馬斯賣走，賓菲加都有20%分成。總之佢一嚟到，武磊再唔打醒精神，隨時會冇碇企囉！