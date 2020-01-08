專欄輪住嚟　三年後我要做Football Manager

2014年，我偶像陳偉豪曾經在《我要做Model》演出，表現一鳴驚人。3年後，我終於也加入了球圈，但我唔係要做Model，我要做Football Manger。

你可能話我「FM上腦」，但其實2017年我膽粗粗「send CV」給梁智駒時，我係打算做市場推廣的。只是當年「駒總」說我五官端正，有人中之龍相，況且真正原因是市場部已經請了無厘頭的人，便安排我做管理工作。夢想退出港超後，幸得香港飛馬的「文總」賞識和邀請，讓我踏入球圈工作的第三個年頭。

轉會初時，飛馬陣中有比較多資深的球員，我也有擔心自己會不會適應不來。阿媽教我朝早要同人講早晨，我也照做。我後來發現球隊上下打成一片，除了在場上「play hard」，場外也會「play hard」，大家約食飯吹水唔抹嘴，讓我感到非常自在。

三季前我做「湯總」（任職夢想FC期間之花名)的時候，經常也擔心自己不懂得壓場。現在，我隨著工作經驗漸增，「劏」少了，與豪歌講嘢多了，人也開朗了；從前申請的港超牌照變成亞協牌了，人也淡定了。呢年幾因為家人的支持，我無攰，當中特別是老竇和女朋友的「十卜」，令我感到窩心。小時候老竇帶我睇南華，現在他因為我的工作，也會去飛馬的比賽撐場；而本來不是球迷的女朋友，也因為我經常入場睇波，知道甚麼是越位，這些都是我繼續走下去的動力。

老實講句，雖然這幾年港超入場率未有太大起色，我也感到失望，只是我仍然記得當初加入球圈的抱負：「了解和改變香港足球，直至它重新起飛的一日。我會繼續走下去，希望三年之後又三年，將我的「FM夢」變成現實，有朝一日管理一家港超球會，為港足略盡綿力。」

香港飛馬

行政主任 巫栢年