安察洛堤嬲爆大清洗　1.45億鎊名單嚇死你

英超愛華頓上周日喺英足盃「夫添」對住幾乎派出全副選嘅利物浦，結果都要輸0比1出局，賽後領隊安察洛堤堅係嬲爆，有傳佢喺更衣室省到班球員「立立靚」，之後去到記者會又公開質疑球員比賽態度。根據今日《鏡報》最新報道，「肥安」已經決定大清洗，賣走以冰島中場基菲爾施古臣為首、總值達1.45億鎊嘅冗員咁話！

仲記得季初唔少人都睇好加強陣容嘅愛華頓，今季可以打出好成績，可惜係踢落班人完全冇鬥心，發揮又差，結果前主帥馬高施華就畀班友搞到落台，依家輪到「肥安」上場，話晒係歐洲頂級主帥，仲點會畀你班人繼續亂玩。話說自從輸畀利物浦之後，「肥安」已經對陣內近半隊正選失去耐性，其中身價達4,500萬鎊嘅基菲爾施古臣就被視為上場輸波元兇，最好今個月內就要將佢賣走。

除咗呢位冰島國腳之外，「肥安」個裁員表仲有包括前鋒辛克杜辛、禾確特、中場舒尼達連同中堅米克堅尼等。此外，「肥安」對於門將比克福特表現不穩同樣不滿，雖然未打算將佢賣走，但就打算引入一位具級數門將同佢爭位，希望逼佢提升水準。老實講，以「拖肥糖」嘅人腳，依家只係排11位，連聯賽榜上半部都入唔到，如果再唔幫陣容大執，只係較護級安全線多5分嘅佢哋，下半季仲有排煩。總之家陣呢班球員，真係炒半隊都唔抵可憐呀！