ABL　高士拿轟35分　東方龍獅反勝飛龍

香港東方「得分王」基爾因為手指骨裂受傷回美國休養之後，日前球隊宣布引入來自美國的32歲新外援控衛拉利羅斯（Brandis Raley-Ross），今仗對馬來西亞飛龍首度披甲交出17分，聯同轟入全場最高35分的高士拿，主場以82比78取得今季首場勝仗。

東方新外援拉利羅斯今場與李琪、蕭鍵勳、高士拿及荷利菲特正選登場。東方開段較慢熱，被對手打出一段10比3攻勢。與基爾的搶攻打法不同，拉利羅斯主要做組織工作，他以一記妙傳給荷利菲特「拆你屋」展開一段8比0攻勢，追成13比15。首節東方以高士拿及荷利菲特輪流招呼對方得分主力阿提諾（Will Artino），令其第一節只得2分。東方的高士拿此節得8分協助球隊以16比15反超前。

第二節阿提諾成功「解鎖」，多次籃底得分，全節轟入11分，帶領客隊重新取得領先優勢。東方憑拉利羅斯、張文平及高士拿一共轟入4顆三分球，一度追成31比33，半場東方落後33比37。

換邊後，東方繼續力追，李琪三分球及拉利羅斯的轉身上籃一度追成40比43。不過飛龍隊上半場只得1分的戴維斯（Terriel Davis）此節大爆發，裡外開弓攻入14分，聯同手感火熱的阿提諾，第3節飛龍拋離至64比53。

最後一節東方打出氣勢，憑積極防守反擊不斷。高士拿此節擔任得分英雄，交出兩球關鍵三分，華將蕭鍵勳亦及時挺身而出貢獻兩球三分，東方在最後一分鐘終於反超至77比76，全場觀眾亦上熱烈掌聲。最後兩分鐘進入高士拿表演時間連得8分，成功帶領東方鎖定82比78的勝局，賽後獲選為今場MVP。

「我從不認為我們會輸，因為球隊今場士氣很好，慶幸我們團結一致。」全場命中7球三分球、貢獻35分的高士拿賽後將勝利歸功於隊友們的努力。東方新年一洗頹氣，他希望用今場勝利為東方帶來好開始，「希望可以激勵我們在餘下的賽事繼續奮鬥。」今場高士拿的三分球為東方殺岀血路，他表示未來有空位都會嘗試射三分，「但當然不會每場都這樣，很感恩今場射進了。」這位6尺9寸中鋒又表示，很享受在港的生活，希望帶家人來香港同住。