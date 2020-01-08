接受世界羽聯專訪　李卓耀：向前衝

一個冠軍，改變了李卓耀！周三（8日）這位應屆香港公開羽毛球錦標賽男單盟主，在吉隆坡出戰2020年首項賽事－馬來西亞大師賽，以直落兩局淘汰尼球手胡斯達維度；BWF世界羽毛球聯會官網特別訪問了這位人氣新星，23歲的李卓耀坦言自己會「向前看」，今年目標好清晰，就是為爭取奧運資格而專注每一場比賽。

去年11月李卓耀在紅館力挫多位強敵而封王香港羽賽，實力獲得肯定及認同。「新一年開始了，我感覺煥然一新，」李卓耀在訪問中說已從冠軍的喜悅中蛻變出來：「向前看！我已沒有想着香港公開賽了，因為今年是奧運年，專注今後的比賽更重要。」李卓耀目前世界排名24位，而在「奔向東奧」的奧運排名則為17位，比香港「一哥」伍家朗為後。「我目前的排名仍未足以去到奧運舞台，我更要加把勁。」

以21比18及21比16擊敗胡斯達維度，贏得今年首仗後，李卓耀下一場將遇上中國名將諶龍，爭入8強。但經歷過擊退安賽龍及石宇奇等名將後，他相信自己的能力，一切皆有可能：「最大的轉變是我的心理，而我在比賽中的思想運用及信心都提升了，坦白說，我還感到壓力比以前大，因為其他球手也開始留意我，但我清楚知道，專注每一場比賽的每一球，就是進步的關鍵。」

另外，伍家朗以17比21、22比20及21比7反勝渡邊航貴，將對中華台北的周天成。而「黑妹」葉姵延力拼三局下，以16比21、23比21及13比21負於奧原希望，32強止步。

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