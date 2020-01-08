機會留給有準備的「丙組神射手」 鄧子均

現今足球世界，的確有不少球員職業生涯較遲起步的成功例子，但若然沒有做足準備並拚命爭取，有再多的機會擺在眼前，也只會白白溜走。正於佳聯元朗度過球員生涯第2個球季的鄧子均，深明今季是自己以U22適齡球員身份踢「菁英盃」的最後一年，因此誓要努力開拓一條屬於自己的足球路！

■圖/文：何彥霆

完成學業後，鄧子均選擇留效丙組球會騰翱聖約瑟，並在恩師朱兆基帶領下，以25球成為丙組神射手，與彭林林及文偉峰協助球隊奪取聯賽亞軍及升班資格，3人上季獲夢想FC垂青展開職業球員生涯，他坦言獲邀時毫不猶豫答應︰「第2年踢丙組時啱啱讀完書，朋友問有冇興趣一齊做麵包學徒，我應承咗，邊做邊踢咗1年。當夢想FC問我踢唔踢嘅時候，我好快應承，因為踢職業足球係我細個夢想，大個咗就成為目標。」

儘管「子均」去季在球隊上陣機會不多，他仍認為自己從一眾前輩當中獲益良多，並學懂要有職業球員應有的態度︰「舊年喺夢想學識控傳，球隊主張地面組織踢法，自己嘅個人技術提升咗，而且球場外都有好多前輩，例如『偉豪』（陳偉豪）、『招Sir』（助教招重文）同『細榮』（主教練梁志榮），佢哋會教你調整心態，例如你冇得踢就要自己增值，可能去做gym或者加操練吓技術，裝備好自己。」

不過，經歷首季蜜月期後，「子均」亦深知自己快將踏進另一個階段，不應安於現狀︰「我今年最後一年適齡踢『菁英盃』，要畀啲嘢人哋睇，畀人知道自己有咩能力，下年先有機會喺職業足球繼續發展。」

「子均」不忘提醒自己，要時刻準備面對機會來臨，而不是看見有機會才「臨急抱佛腳」︰「今季踢咗3場正選都算合格，會盡量保持狀態，唔好畀自己受傷，如果我同邊路位置球員相比，例如『阿井』（鄭璟昊）同其他經驗好啲嘅外援，其實佢哋踢先都好合理，但我都要準備好上陣嘅心理狀態，萬一需要輪換或有球員受傷，我就可以隨時幫到手。」

【鄧子均Profile】

年齡︰21歲

身高︰1米77

體重︰69公斤

位置︰前鋒、右翼

曾效力球會︰

騰翱聖約瑟（丙組）、夢想FC

現效力球會︰佳聯元朗

●職業生涯開齋夠震撼

鄧子均今季「菁英盃」對愉園射入個人職業生涯首個入球，相比上季初次踏足本地頂級聯賽舞台，這個入球對他來說難忘得多。

「子均」回憶道︰「第一場踢職業係夢想FC對傑志，因為知道自己會踢，所以感覺唔算太緊張；上次入波有種突如其來嘅感覺，所以激動啲。細個踢波嗰陣成日喺球場，屋企人唔知我識啲乜嘢人，驚我會學壞，所以唔多鍾意。但我踢青年軍時，踢一啲佢哋聽過嘅球會，於是開始支持我，爸爸得閒會入場，媽咪就場場入場睇，好多謝佢哋！」