【人物誌】阿達杜倫：地上最強到地上最頹

人生就似過山車，有起有跌，不過好似土耳其國腳名將阿達杜倫，高峰期曾經加盟「地上最強」巴塞隆拿，但唔使一兩季，就失意被外借，依家連土超球會巴沙克舒希都唔要佢，將佢打回頭，變做地上最頹，你都咪話唔陰功呀！

依家喺土超排第2嘅巴沙克舒希，日前宣布，正式同阿達杜倫達成協議，將原本到今季尾約滿嘅借用合約提早結束，阿達杜倫就話感謝球會，嚟緊會繼續佢最喜愛嘅工作，即係踢波，但返巴塞點睇都唔會得到重用，嚟緊仲有冇球會肯收留呢個麻煩友，真係好難講？

依家32歲嘅阿達杜倫，當年年僅21歲已經做咗土耳其頂級班霸加拉塔沙雷隊長，2011年佢過檔西甲馬德里體育會，幫球隊贏過西甲、西盃、歐霸盃同歐超盃，之後2015年加盟巴塞，又贏過西甲、西盃同西超盃，國家隊又幫土耳其拎過2008年歐國盃季軍，球壇成就都算相當唔錯。

身為「地上最強」一員，2015年佢打晒鑼鼓加盟巴塞，雖然初頭表現都算唔錯，但比賽態度一直畀人質疑。到華爾維迪上任做巴塞主帥，2017/18球季上半季佢就全程坐足冷板，到季中先被外借去巴沙克舒希，叫做重新，點知依家連巴沙克舒希都唔要佢，將來可以點？

冇錯，阿達杜倫係就係好波，不過同時都係個麻煩友，2018年5月4日，喺比賽中因為不滿判決打球證，曾經被重罰停賽10場。此外，同年10月佢又喺夜店因為揀一位土耳其歌手個老婆，最後打斷個歌手鼻骨，然後被判監兩年半，好彩係緩刑，先叫做仲有得踢波。

喺國家隊層面，佢代表過土耳其上陣100次入17球，但喺2017年6月，曾經喺代表國家隊出戰馬其頓，賽後坐飛機返國途中，竟然同記者衝突，事後被時任國家隊領隊泰廉棄用。好彩之後泰廉離職，佢先至再獲之後一任領隊盧錫斯古重召，先可以完成佢國家隊百戰。

展望將來，土耳其傳媒預測，佢將會有機會重返母會加拉塔沙雷，希望呢位土耳其名將爭氣，唔好辜負球迷支持啦！